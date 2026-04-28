プロ・リーグ 25/26の昇格・降格プレーオフ予選ラウンド1 ベールスホットとパトロの第2戦が、4月28日03:30にオリンピス・スタディオンにて行われた。

ベールスホットは倍井 謙（MF）、原口 元気（MF）、Vula Arnold（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパトロはRousseau Leandro（FW）、レイモンド・アサンテ（FW）、ラジャ・ナインゴラン（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の2分に試合が動く。ベールスホットのブライアン・プラット（DF）がPKを決めてベールスホットが先制。

26分、パトロが選手交代を行う。デニス・プライカイネンコ（DF）からキエティル・ボリ（DF）に交代した。

ここで前半が終了。1-0とベールスホットがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半開始早々の48分パトロが同点に追いつく。ミラン・ロベレッシュト（FW）のアシストからレイモンド・アサンテ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

63分、ベールスホットは同時に2人を交代。ニウトン（DF）、倍井 謙（MF）に代わりdennis gyamfi（DF）、ディマージオ・ライトフィリップス（FW）がピッチに入る。

その直後の63分パトロが逆転。ラジャ・ナインゴラン（MF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

72分、ベールスホットは同時に2人を交代。sabri guendouz（FW）、ライアン・サヌシ（MF）に代わりエンサル・ブライック（FW）、ルーカス・ファン・エーノー（MF）がピッチに入る。

76分、パトロが選手交代を行う。ラジャ・ナインゴラン（MF）からyassin gueroui（MF）に交代した。

84分、ベールスホットが選手交代を行う。ラジフ・ファンラパーラ（MF）からMagidigidi Siviwe（FW）に交代した。

後半終了間際の90+1分ベールスホットのVula Arnold（FW）のアシストからエンサル・ブライック（FW）がゴールを決めて2-2に追いつく。

ここで後半終了。この試合は2-2。2試合合計スコアで同点となり、延長戦に突入した。

試合は延長に入り102分、パトロが選手交代を行う。ミラン・ロベレッシュト（FW）からリドワネ・ムバルキ（FW）に交代した。

116分ベールスホットが逆転。原口 元気（MF）がゴールを決めて3-2と逆転する。

その後もパトロの選手交代が行われたが延長戦の末、この試合はベールスホットが3-2で勝利し、2試合合計スコアでも4-3で勝利した。

なお、ベールスホットに所属する倍井 謙（MF）は先発し63分までプレーした。原口 元気（MF）はフル出場した。116分にゴールを決めた。

2026-04-28 06:50:33 更新