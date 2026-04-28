

2026年4月29日（水・祝）〜5月6日（水・休）まで、東京・多摩エリアの注目イベント「東京たま大恐竜博」を開催します。会場はJR八王子駅・京王八王子駅から徒歩数分という好アクセスの「東京たま未来メッセ」。全長15メートルの実物大ティラノサウルスをはじめ、最新技術で動いて吠える12体の恐竜たちが、来場者を太古の世界へ誘います。

本イベントは、鉄道アクセス至便な立地を活かした「タイパ（タイムパフォーマンス）」の高さと、大人も楽しめる独自企画が特徴。特に、多摩地域のクラフトビールを片手にライトアップされた恐竜を鑑賞する夜間限定の「ジュラシックナイト」は、鉄道利用だからこそ楽しめる至福のひととき。家族連れはもちろん、仕事帰りやデートにも最適な、八王子の新しいGWの過ごし方を提案します。

「東京たま大恐竜博」がどこで開催する？

「東京たま未来メッセ」（画像：Pixta）

「東京たま大恐竜博」を開催する「東京たま未来メッセ」は、京王八王子駅から徒歩約2分、JR八王子駅から徒歩約5分でアクセスできます。多くの恐竜博は郊外の広大な特設会場で行われることが多く、アクセスに時間を要しがちですが「東京たま大恐竜博」は新宿駅からJR中央線特別快速や京王線特急で約40分、八王子駅近くの訪れやすい立地。中央線のグリーン車や京王ライナーを利用すれば、新宿から座ってゆったりと恐竜博へ向かうことができます。GWの混雑時「日帰りで気軽に出かけたい」というおでかけニーズに応える、タイパ（タイムパフォーマンス）の良いスポットです。

【参考】中央線グリーン車いよいよサービス開始、特急「はちおうじ」「おうめ」は運転取りやめ 2025年春ダイヤ改正（※2024年12月掲載） https://tetsudo-ch.com/12991630.html

【参考】京王電鉄の座席指定列車「京王ライナー」予約･乗り方ガイド！料金･停車駅･チケットレス購入まで完全網羅、親子でおトクな割引も解説（※2025年9月掲載） https://tetsudo-ch.com/13009154.html

12体の実物大恐竜が躍動！五感で楽しむ太古の世界

動く実物大恐竜模型

メイン展示では、全長約15メートルの巨大肉食恐竜「ティラノサウルス」や、大きな３つの角をもつ約9メートルの「トリケラトプス」、背中の帆が特徴的な「スピノサウルス」をはじめ「アロサウルス」「アンキロサウルス」「オヴィラプトル」「スティラコサウルス」「ステゴサウルス」「ダケントルルス」「タペヤラ」「タルボサウルス」「テリジノサウルス」計12体の実物大模型が登場。これらは単なる立体像ではなく、動き、吠えることで、まるで恐竜が現代に蘇ったかのような没入感が得られます。

標本とアトラクションで「学ぶ・楽しむ」を両立

37種類の化石やレプリカ標本

37種類に及ぶ化石やレプリカ標本の展示に加え、150インチの巨大モニターを使用した3Dシアター「オーロラを見た恐竜」は、7000万年前のアラスカを生き抜いた恐竜たちの姿を体験できます。また、錯視の世界に入り込むワームホールや会場内を巡るスタンプラリー、ティラノサウルスに跨っての記念撮影など体験型コンテンツも充実。学習とエンターテインメントが高度に融合した空間となっています。

大人のための「ジュラシックナイト」と多摩のクラフトビール

夜のミュージアム体験「ジュラシックナイト」

4月30日と5月1日の2日間限定で開催する「ジュラシックナイト」は、仕事帰りや大人のデートに最適なナイトイベントです。18:00〜20:00までの間、ライトアップされた夜の展示室内で、多摩地域のブルワリーが提供するクラフトビールを楽しむことができます。

恐竜たちが佇む静寂と迫力の空間で、こだわりのビールを片手に過ごす時間は、日常を忘れさせる特別なひととき。鉄道アクセスが良い八王子だからこそ、帰りの運転を気にせずアルコールを楽しめるのも大きな魅力です。

同時開催「つくるんフェスタ」で自分だけの恐竜作り

ものづくり体験イベント「つくるんフェスタ@東京たま大恐竜博」

5月2日〜6日は、ものづくり体験イベント「つくるんフェスタ@東京たま大恐竜博」を会議室エリアで実施します。昨年も好評を博したイベントですが、今年は恐竜にちなんだワークショップも登場。自分で何かを作り上げる喜びは、子どもたちの想像力を刺激することでしょう。恐竜博のチケットを持参するとノベルティのプレゼントもあるため、展示と併せて楽しむのがおすすめです。

東京たま大恐竜博 開催概要・チケット情報

イベントの開催スペックと、鉄道でのアクセス情報は以下の通りです。

開催情報

会期：2026年4月29日（水・祝）〜5月6日（水・休）

開場時間：09:30〜17:00

会場：東京たま未来メッセ（八王子市明神町3丁目19-2）

アクセス：京王八王子駅から徒歩2分、JR八王子駅から徒歩5分

※会場駐車場は利用不可。公共交通機関（鉄道）の利用を強く推奨します。

入場料金（当日券/前売券）

祝日・休日：大人 1,800円/1,500円、子ども 1,200円/1,000円

平日割（4月30日・5月1日）：大人 1,500円/1,300円、子ども 1,000円/800円

※入場時間枠指定制（9:30/11:00/12:30/14:00/15:30の5枠）

ジュラシックナイト詳細

日時：4月30日（木）、5月1日（金） 18:00〜20:00（最終入場19:30）

入場料（前売）：ソフトドリンク付 2,000円 / クラフトビール付 2,500円

大迫力の恐竜たちに圧倒されるもよし、夜の静寂の中でビールを片手に太古に思いを馳せるもよし。2026年のGWは八王子で「圧倒的な没入体験」をしてみてはいかがでしょうか。人気の日時や「ジュラシックナイト」の前売券は早めのチェックが安心です。

（画像：日本コンベンションサービス）

鉄道チャンネル編集部

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