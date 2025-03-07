ＷＥＳＴ．の桐山照史が２７日、都内で行われたミュージカル「ミス・サイゴン」（１０月〜来年１月、東京・東急シアターオーブほか全国５都市）の製作発表記者会見に出席した。

ベトナム戦争で陥落間近のサイゴンを舞台にした物語。１９９２年の日本初演から３５周年を迎え、通算上演回数１５６９回を重ねる。今回は２０２２年の帝国劇場公演以来、約４年ぶりの再演。会見冒頭では総勢５６人のキャストが、約３０分をかけて全８曲の劇中歌を披露した。

桐山は前回まで市村正親が演じてきたフランス系ベトナム人のエンジニア役で、駒田一、東山義久とのトリプルキャストとなる。本作初参加とあって共演陣に向け「迷惑かけます、すいません。先に謝っておきます」と恐縮しながらも、「出せる桐山の１５０％の力を出して頑張りたい」と関西弁でまくし立てた。

過去にも本作に出演している２人とはまだ会って２日目といい「引っ張ってくださって、楽しく現場に入れている。演じる人によって変わってくるし、伝わり方ももがき方も違う」と、桐山独自の魅力に磨きをかける。

本格的なオーディションを受けたのは、事務所に入った時以来約２５年ぶり。その時はＷＥＳＴ．のコンサートツアー中だったこともあり全体を見渡すように演技したそうだが、演出家からはエンジニアという役柄を「人間を細く針で刺す、蛇のような人」と教わったという。

稽古はまだ先だが、早くも不朽の名作ならではの重圧を感じている。「スピード感がすごくあって、その中に考えさせられる部分がいっぱいある。２０２６年版全員のキャストから出る、秘めた力強い思いがお客様に届くように演じたい」と意気込んだ。