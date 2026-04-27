贈り物にも自分へのごほうびにもぴったりなお菓子を紹介。ESSEonline編集部フード担当・とねまるが、実際に食べておいしいと感じたスイーツをリアルにレポートします。今回は、どこか懐かしさを感じるレトロな世界観と、ひとクセある味わいが魅力の「クッキー缶」。手土産にもピッタリな一品です。

※ この記事はPRではありません。編集部及び編集部員が「これは食べたい！」と思ったお菓子を勝手に見つけ、許諾を取って紹介しています。編集部の予算の都合上、商品は各店舗より提供いただき、試食しております。

【写真】気になる断面はこちら！

BATON「COBATO浪漫缶 其ノ壱」

クッキー缶ブームが続くなか注目したのは、大阪にあるコッペパン専門店・コバトパン工場の缶入りクッキー「コバト缶」。今回手に取ったのは、大正ロマンを感じるレトロな世界観が印象的な「COBATO浪漫缶 其ノ壱」です。

・COBATO「COBATO浪漫缶 其ノ壱」 ￥3132（BATON）

●まずはパッケージをチェック！

まず心をつかまれたのが、この缶のかわいさ。

レトロな工場長のイラストが描かれたデザインは、よく見ると立体感のある加工が施されていて、まるで飛び出す絵本のよう。思わず指でなぞりたくなる、不思議な存在感があります。

普通のクッキーじゃ、ものたりない人にすすめたい！

中には、花山椒やブラックココアなどを使った、少し個性的な焼き菓子5種類（ブラックココアとホワイトチョコレートのサブレー、メープル胡桃のクッキー、山椒とチョコレートのスペキュロス、ピスタチオラングドシャ、カシスのメレンゲ）がぎっしり。

定番の甘いクッキーとはひと味違うラインナップに、食べる前から期待が高まります。

スパイス香る“個性派クッキー”が勢ぞろい

・メープル胡桃のクッキー（右上）

メープルのやさしい甘い香りがふわり。ゴロゴロ入った胡桃の食感もアクセントになっていて、どこかほっとするおいしさでした。

・山椒とチョコレートのスペキュロス（左下）

このクッキー缶の中で、いちばんハードめの食感。ザクザクとした食感のあとに、花山椒のピリッと感が広がります。スパイスの風味にチョコレートの甘さが重なって、かなり印象的な味わい！

・ピスタチオラングドシャ（中央下）

サクッと軽い食感が楽しい一枚。甘さはひかえめで、小さいのにピスタチオの香ばしさがしっかり感じられます。

・カシスのメレンゲ（右下）

サクッとしたあとにシュワッと消えていく軽やかな口どけです。甘酸っぱいカシスの風味が広がって、口の中をリセットしてくれるような存在。

全体的に感じたのは、“普通のクッキー缶”とはちょっと違うおもしろさ。甘いだけではなく、スパイスや苦味、ナッツの香ばしさなど、ひと口ごとに違う表情があります。

●食べ終わったあとも何度も楽しめる“クッキー缶”

食べ終わったあとも、アクセサリーを入れたり、小物入れとして使いたくなるデザインも魅力。お菓子を食べ終えたあとまで楽しめるのは、クッキー缶ならではの醍醐味ですね。

「定番のクッキーはちょっと食べ飽きた…」という人や、新しい味に出会いたい人にもぴったり。コーヒーはもちろん、少しクセのある紅茶と合わせて楽しむのもおすすめです。

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください