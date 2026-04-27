フレッシュネスバーガー、“黒過ぎた”ホットドッグを謝罪。「ある意味バイトテロ」「完全にトラウマ」
フレッシュネスバーガー公式X（旧Twitter）は4月27日に投稿を更新。楽天モバイル最強パーク宮城内店舗でのホットドッグの焼き加減の状態について、お詫びを発表しました。
【投稿】フレッシュネスバーガーのお詫び
この謝罪投稿のきっかけとなったのは、一般ユーザーの26日の投稿です。かなり焦げているホットドッグの写真を添え、「黒い」ことを店員に指摘したものの、「普通です」と返されてしまったよう。対応が悪く「号泣しそうだった」と、そのときの感情をあらわにしています。
また同日の別投稿では「楽天モバイル 最強パーク宮城内のフレッシュネスバーガーにおきまして、ホットドッグの販売を休止させていただきます」と報告。「オペレーションの指導強化による店舗運営体制の整備、ならびに品質管理の徹底のため」と理由を説明し、改めて「お客様にはご不便をおかけし、誠に申し訳ございません」と謝罪しました。今後の品質改善が注目されます。(文:All About ニュース編集部)
【投稿】フレッシュネスバーガーのお詫び
「調理工程・品質基準・現場対応の見直しを進め」同アカウントは「【お詫び】楽天モバイル最強パーク宮城内店舗にてご提供したホットドッグの焼成状態と対応により、お客様に大変ご不快な思いをおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「本件を重く受け止め、調理工程・品質基準・現場対応の見直しを進め、再発防止と信頼回復に努めてまいります」と宣言しています。
「もう起きてしまったことは戻せませんから」フレッシュネスバーガーの謝罪投稿に対し、ファンからは「フレッシュネスは美味しいから頑張ってほしい」「また美味しいホットドッグ食べたいです」「炎上するのは、ウインナーだけにとどめておきたいね」「ご本人完全にトラウマになってますよ」「新人でやり過ぎたとしか思えない」「ある意味バイトテロ起こされててほんのちょっと可哀想」「黒過ぎたよね。」などの声が寄せられました。
また同日の別投稿では「楽天モバイル 最強パーク宮城内のフレッシュネスバーガーにおきまして、ホットドッグの販売を休止させていただきます」と報告。「オペレーションの指導強化による店舗運営体制の整備、ならびに品質管理の徹底のため」と理由を説明し、改めて「お客様にはご不便をおかけし、誠に申し訳ございません」と謝罪しました。今後の品質改善が注目されます。(文:All About ニュース編集部)