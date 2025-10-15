コロワイドグループの株式会社フレッシュネスは、2025年10月22日（水）より、ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」にて、ブランド海老である『神の海老』を使用した「神の海老バーガー柚子胡椒シュリンプ」と「神の海老バーガーガーリックシュリンプ」を期間限定で発売する。■2024年モンドセレクション金賞受賞！『神の伸ばし海老』を贅沢に3尾使用！プリッと弾む食感と濃厚な旨みを誇るブランド海老『神の海老』