トヨタ新「プリウス」に期待高まる

2023年1月に登場したトヨタ「プリウス」の現行モデル（5代目）は、まもなく一部改良が予定されているようです。

今回の変更はどのような内容になるのか、ユーザーからは多数の意見が寄せられています。

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プリウスは1997年に世界初の量産ハイブリッドカーとして登場し、以来25年以上にわたってエコカーの先駆的存在として君臨し続けてきました。

2023年1月に登場した5代目モデルである現行プリウスは、歴代のモノフォルムシルエットを受け継ぎつつ、低く構えた4ドアスポーツカーを思わせるスタイリングが大きな注目を集めました。

ボディサイズは、全長4600mm×全幅1780mm×全高1420-1430mm。パワートレインは、2.0リッターおよび1.8リッターエンジンのHEV（ハイブリッド）モデルと、2リッターエンジンのPHEV（プラグインハイブリッド）モデルをラインナップしています。

燃費性能はハイブリッドで最大32.6km／L（2WD）、プラグインハイブリッドでは26.0km／L（WLTCモード）と高い実用性を誇ります。

直近では、2025年7月に最上級グレードである「Z」で「デジタルインナーミラー」と「12.3インチディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）plus」が標準装備となるなど、これまで様々な改良が施されてきました。

そんな現行型プリウスですが、まもなく一部改良が予定されており、それに伴い現在、多くの販売店で受注を停止しているようです。トヨタ販売店担当者は次のように話します。

「現時点ではトヨタから具体的な情報が入ってきているわけではありませんが、おそらく、ボディカラーや各種機能装備の見直し、価格の改定がメインになると想定されます。

たとえば、ブラック系のボディカラーが現在設定されている『アティチュードブラックマイカ』から『ニュートラルブラック』になることは、最近のトヨタ車の傾向を見るかぎり確実といえそうです」

このほか、「エモーショナルレッドII」や「ダークブルー」といったボディカラーが廃止になる可能性があるとのことです。

各種機能装備については、現在「Z」以外のグレードに搭載されている8インチディスプレイオーディオが、改良によって10.5インチに拡大される可能性や、2025年発売の新型「RAV4」で採用された車載OS「アリーン」がプリウスにも採用されるのではないかと話されていました。

また価格について担当者は、以下のように説明します。

「いずれにせよ、各グレードで5〜10万円程度の値上げとなる見込みです。

ただ、2026年2月に一部改良がおこなわれた『ヤリス』や『ヤリスクロス』のように、各種機能装備がアップデートされることで、お得感は維持されることになると思います」

なお、一部改良モデルの登場時期は、改良前のモデルの生産が2026年夏までのため、そのタイミングになるのではと予想されています。

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ユーザーからは、「最近のトヨタ高すぎ」「また値上げするのかな」といった意見や、「気になる」と一部改良に期待する声も寄せられています。

世界初の量産型ハイブリッド車として、これまで多くの支持を得てきたプリウスですが、今回の一部改良によってどのような進化をみせるのか、今後の発表に注目が集まっています。