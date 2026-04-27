タトゥーで話題の三吉彩花、圧巻スタイル＆超ミニ丈パンツから美脚を披露！ ベッドの上でくつろぐ姿も
背中にタトゥーを入れたことで話題を集めている俳優の三吉彩花さんは4月25日、自身のInstagramを更新。「DIESEL OSAKA」のリニューアルイベントの様子を公開しました。
【写真】三吉彩花、デニムコーデで圧巻の美脚を披露
1枚目では、デニムジャケットにデニムショートパンツを合わせたオールデニムコーデを披露。すらりと伸びた美脚が際立つショットとなっています。5枚目では黒いジャケットにワイドデニムパンツを合わせたコーディネートを公開。ほかにもベッドの上でくつろぐ姿なども収められています。この投稿には記事執筆時点で8万5000件以上の「いいね！」が寄せられており反響の大きさがうかがえます。
(文:五六七 八千代)
【写真】三吉彩花、デニムコーデで圧巻の美脚を披露
クールな着こなしで美脚を披露三吉さんは「DIESEL OSAKA店のリニューアルイベントへ。洗練された内装デザインとDIESELらしい魅せ方でこれからの夏、よりファッションが楽しみに」とつづり、12枚の写真を公開しました。
ミニワンピ姿でも美脚を披露たびたび美脚が際立つコーディネートを披露している三吉さん。2025年10月7日には「BALENCIAGA」とつづり、12枚の写真を公開しました。黒いミニ丈ワンピースにヒールを合わせたスタイルで、圧巻の美脚を披露しています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)