俳優の三吉彩花さんは4月25日、自身のInstagramを更新。「DIESEL OSAKA」のリニューアルイベントに足を運んだ際の写真を公開しました。圧倒的な美脚と、クールな着こなしに反響が集まっています。（サムネイル画像出典：三吉彩花さん公式Instagramより）

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背中にタトゥーを入れたことで話題を集めている俳優の三吉彩花さんは4月25日、自身のInstagramを更新。「DIESEL OSAKA」のリニューアルイベントの様子を公開しました。

【写真】三吉彩花、デニムコーデで圧巻の美脚を披露

クールな着こなしで美脚を披露

三吉さんは「DIESEL OSAKA店のリニューアルイベントへ。洗練された内装デザインとDIESELらしい魅せ方でこれからの夏、よりファッションが楽しみに」とつづり、12枚の写真を公開しました。

1枚目では、デニムジャケットにデニムショートパンツを合わせたオールデニムコーデを披露。すらりと伸びた美脚が際立つショットとなっています。5枚目では黒いジャケットにワイドデニムパンツを合わせたコーディネートを公開。ほかにもベッドの上でくつろぐ姿なども収められています。この投稿には記事執筆時点で8万5000件以上の「いいね！」が寄せられており反響の大きさがうかがえます。

ミニワンピ姿でも美脚を披露

たびたび美脚が際立つコーディネートを披露している三吉さん。2025年10月7日には「BALENCIAGA」とつづり、12枚の写真を公開しました。黒いミニ丈ワンピースにヒールを合わせたスタイルで、圧巻の美脚を披露しています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)