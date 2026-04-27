フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ボストン・セルティックス
日付：2026年4月27日（月）
開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）
最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 96 - 128 ボストン・セルティックス

　NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対ボストン・セルティックスがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。

　第1クォーターはボストン・セルティックスがリードし18-34で終了する。
　第2クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにボストン・セルティックスがリードし38-56で終了する。
　第3クォーターはボストン・セルティックスが試合を有利に運び74-95で終了する。
　第4クォーターはボストン・セルティックスが試合を有利に運び96-128で終了する。
　試合はボストン・セルティックスの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-27 10:55:05 更新