この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【軽い大画面！】薄型軽量の新モデル「 Galaxy A57 5G」をレビューします。価格も約8万円といい感じですね

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」が、「【軽い大画面！】薄型軽量の新モデル「 Galaxy A57 5G」をレビューします。価格も約8万円といい感じですね」を公開した。動画では、IT・ビジネス書作家の戸田覚氏がサムスンの新作スマートフォン「Galaxy A57 5G」を取り上げ、約8万円という価格設定に見合う価値があるのか、独自の視点で詳細に検証している。



戸田氏はまず、6.7インチの大型有機ELディスプレイを搭載しながら、薄さ6.9mm、重量180gという本体設計に注目。背面にはガラス素材を採用し、上位モデルのような樹脂の継ぎ目がないことから、「全体的な満足度はかなり高い」と高級感のあるデザインを高く評価した。



一方で、上位機種「Galaxy S26 Ultra」と並べて画面の反射を比較し、「映り込みが目立つ」と中級機ならではの妥協点も指摘する。また、カメラ機能についても、超広角と広角、マクロの3眼構成であることに触れ、ズーム倍率について率直な感想を述べた。それでも、日常的なスナップ写真やフルHD動画の撮影においては十分な画質であると実用性の高さを裏付けている。



さらに、SoC「Exynos 1680」を搭載した処理性能や、45Wの急速充電に対応した5000mAhのバッテリー、上位機に匹敵する高音質なスピーカーなど、各種スペックを実機でテスト。重いゲームには不向きとしつつも、ブラウジングや動画視聴といった日常使いには「パフォーマンスは十分」であることを確認した。



動画の最後で戸田氏は、「Galaxy A57 5G」の価格を79,800円と紹介し、OSとセキュリティのアップデートが最大6年間提供される点も大きなメリットだと強調。最終的な点数を「72点」とし、大画面でありながら薄くて軽いスマートフォンを長く使いたいユーザーにとって、有力な選択肢になると結論づけている。