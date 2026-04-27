メンバー７人の完全体でカムバックを果たし、世界ツアー中のＢＴＳ・ＪＵＮＧ ＫＯＯＫが米フロリダ州タンパでのライブ中の音響ミスを謝罪した。

日本時間２７日にインスタグラムのストーリーズを更新。タンパ公演内、「Ｍａｇｉｃ Ｓｈｏｐ」を歌唱中に音が途切れるなどのハプニングがあった。これにＪＵＮＧ ＫＯＯＫは「昨日のマジックショップでの音響トラブル、その通りです。ご心配なく、今日からはしっかり対応します。昨日の公演に来てくれたＡＲＭＹの皆さん、申し訳ありませんでした」と文字を載せた。さらに「僕も腹が立つ（笑）」と加えた。

またジム内で人気ガールズグループ「ＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭ」の新曲「ＣＥＬＥＢＲＡＴＩＯＮ」に合わせて、コミカルにダンスチャレンジする動画もアップした。

ネット上では「やっぱり昨日のマジックショップ気にしてたんだね」「グクの歌声は最高だから大丈夫だよ！」「いつも本気で挑んでるからこその思いなんだろうな」「グク大丈夫だよ。ちゃんと伝わってるよ」「完璧主義のグクには小さなミスが許せなかったのかもね」「グクは何も謝ることじゃないのに泣けてしまって…泣いた」などの声が。

またダンスチャレンジ動画には「月曜の朝からグクに会えるだなんて この短時間でグクまでｗルセラの曲ハマってるのかな？？ｗｗｗ」「運動器具使いながらのダンチャレだよね、いちお。可愛いね」「ノリノリのグクがめっちゃ可愛ぃぃぃ」とファンがもん絶していた。