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実業家のマイキー佐野氏が洞察！『米国EV終わりの始まり...中国に飲み込まれる未来を解説します』

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実業家のマイキー佐野氏は、中国のEVメーカーがアメリカ市場に参入するための戦略と、それに伴う地政学的なリスクを詳述している。



現在のアメリカ自動車産業は、構造的な転換期を迎えている。佐野氏が強調するのは、中国メーカーがアメリカ本土への直接参入を狙いつつ、まずは周辺国から影響力を拡大させているという現実だ。メキシコ市場では、中国の大手EVメーカーがEV・ハイブリッド車の新規販売において圧倒的なシェアを誇る。



高い関税が課されてもなお価格競争力を維持し、他国メーカーとの価格差を広げている。単なる価格の安さではなく、バッテリー技術の革新や自動運転機能の先進性が支持の背景にある。カナダでも状況は異なるが、中国との独自パートナーシップが模索されており、中国製EVの輸入枠を認める動きが進む。北米という地域で見れば、中国はすでにアメリカを挟む形で影響力を着実に広げている構図だ。



こうした状況を踏まえ、佐野氏が注目するのがアメリカ国内の政策動向だ。EV支援策の縮小は短期的にはアメリカメーカーに利益をもたらすが、長期的には中国の優位を一層鮮明にするリスクをはらむ。研究機関の試算によれば、支援を全廃した場合、EVシェアは大幅に低下するという。



一方で、中国メーカーがアメリカ国内での製造を条件に参入を認められる可能性も浮上している。アメリカ企業が株式の過半数を保有する合弁会社の設立や、技術移転・雇用創出を条件とする案が議論されており、自動車大手の経営トップの間でも賛否が割れている。



佐野氏は、近く予定される米中首脳会談が今後の産業地図を左右する分岐点になると指摘する。半導体輸出規制の緩和や制裁の見直しが議題に上がることで、EV産業を取り巻く環境は急速に変化する可能性がある。



技術力とコスト競争力を武器に北米市場への本格参入を虎視眈々と狙う中国メーカー、規制緩和で短期利益を追うアメリカメーカー、そしてその狭間で揺れる政策判断。この複雑な構図が、今後の世界的なEV競争の行方を決める。