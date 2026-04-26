卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会」が4月28日から5月10日にかけて行われる。2年ぶりの団体戦となり、各国の戦いに注目が集まる。

そうした中、WTT公式サイトは25日付で世界卓球団体戦に初出場する注目選手を特集し、日本女子期待のカットマンも名を連ねた。

■張本美＆早田に続く3番手

今大会は第1回（1926年）の開催地であるイギリス・ロンドンで、100周年を記念して開催される。世界各国の頂点をかけた戦いに関心が高まっている。

大会を前にWTT公式サイトは25日、「世界トップ選手たちが世界選手権デビューで印象的な活躍を見せる」と題した記事を掲載。団体戦初出場となる注目選手を取り上げている。

男子の林詩棟、女子の蒯曼という中国の若手エースに続いて名を連ねたのが橋本帆乃香（デンソー）。昨年、自身初のトップ10入りを果たすなど飛躍を遂げた橋本は、今回が団体戦初出場。記事内では「27歳のハシモトは日本女子最年長選手ながら、（出場選手で）ランキングでは3番手に位置している」と紹介されている。

今回の日本女子は、世界ランキング5位の張本美和（木下グループ）、同10位の早田ひな（日本生命）を軸に、長粼美柚（木下アビエル神奈川）、面手凛（日本生命）で構成される新たな布陣となっている。橋本は2019年、佐藤瞳（日本ペイントグループ）とのカットマンペアで個人戦に初出場し銅メダルを獲得した実績を持つが、団体戦は今回が初。新チームの中で経験豊富なカットマンとしての存在感が求められる。

世界屈指のカットマンとして評価を高める橋本。中国超えを狙う日本女子にとって“秘密兵器”としても期待がかかる。27歳で迎える団体戦デビューでどのような活躍を見せるのか注目が集まる。