78歳・柏木由紀子、“大人のデニムワンピ”コーデを披露 「一歩間違えると部屋着感が」おしゃれを格上げする3つのポイントも紹介
俳優の柏木由紀子（78）が、26日までに自身のインスタグラムを更新。“大人のデニムワンピ”コーデを公開した。
【写真】「おしゃれ」「可愛くてカッコイイ」78歳・柏木由紀子の“大人のデニムワンピ”コーデ
動画では「そのまま着るとちょっと危険！大人のデニムワンピ」のテロップとともに、愛犬と一緒に街中を颯爽と歩く様子を紹介。
「一歩間違えると部屋着感が」出てしまうというデニムワンピースの着こなしについて、「（1）ベルトでウエストマーク （2）黒を足して引き締め （3）小物で格上げ」と自身が考える3つのポイントを伝え、「これで一気におしゃれ感↑シンプルほど差がつくから工夫が必要です」とアドバイスしていた。
コメント欄には「いつも素敵」「おしゃれ」「可愛くてカッコイイ」「綺麗」などの声が寄せられている。
【写真】「おしゃれ」「可愛くてカッコイイ」78歳・柏木由紀子の“大人のデニムワンピ”コーデ
動画では「そのまま着るとちょっと危険！大人のデニムワンピ」のテロップとともに、愛犬と一緒に街中を颯爽と歩く様子を紹介。
「一歩間違えると部屋着感が」出てしまうというデニムワンピースの着こなしについて、「（1）ベルトでウエストマーク （2）黒を足して引き締め （3）小物で格上げ」と自身が考える3つのポイントを伝え、「これで一気におしゃれ感↑シンプルほど差がつくから工夫が必要です」とアドバイスしていた。
コメント欄には「いつも素敵」「おしゃれ」「可愛くてカッコイイ」「綺麗」などの声が寄せられている。