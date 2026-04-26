柏木由紀子 　※2009年撮影（C）ORICON NewS inc.

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　俳優の柏木由紀子（78）が、26日までに自身のインスタグラムを更新。“大人のデニムワンピ”コーデを公開した。

【写真】「おしゃれ」「可愛くてカッコイイ」78歳・柏木由紀子の“大人のデニムワンピ”コーデ

　動画では「そのまま着るとちょっと危険！大人のデニムワンピ」のテロップとともに、愛犬と一緒に街中を颯爽と歩く様子を紹介。

　「一歩間違えると部屋着感が」出てしまうというデニムワンピースの着こなしについて、「（1）ベルトでウエストマーク　（2）黒を足して引き締め　（3）小物で格上げ」と自身が考える3つのポイントを伝え、「これで一気におしゃれ感↑シンプルほど差がつくから工夫が必要です」とアドバイスしていた。

　コメント欄には「いつも素敵」「おしゃれ」「可愛くてカッコイイ」「綺麗」などの声が寄せられている。