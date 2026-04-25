[4.25 ブンデスリーガ第31節](WWKアレーナ)

※22:30開始

<出場メンバー>

[アウクスブルク]

先発

GK 1 フィン・ダーメン

DF 6 ジェフリー・ハウウェレーウ

DF 16 セドリック・ツェジガー

DF 34 アルトゥール・シャベス

MF 4 アン・ノア・マセンゴ

MF 13 ディミトリス・ヤヌリス

MF 19 ロビン・フェラウアー

MF 20 アレクシス・クロード・モーリス

MF 30 アントン・カデ

MF 32 ファビアン・リーダー

FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ

控え

GK 22 N. Labrović

DF 5 クリスティアン・マツィマ

DF 31 ケベン・シュロッターベック

MF 14 ヤニク・カイテル

MF 17 クリスティヤン・ヤキッチ

MF 27 マリウス・ボルフ

MF 36 メルト・コムル

FW 21 ロドリゴ・リベイロ

FW 39 U. Ogundu

監督

マヌエル・バウム

[フランクフルト]

先発

GK 23 ミハエル・ツェッテラー

DF 4 ロビン・コッホ

DF 5 オーレル・アメンダ

DF 15 エリス・スキリ

DF 21 ナサニエル・ブラウン

MF 6 オスカー・ホイルンド

MF 16 ヒューゴ・ラーション

MF 29 A. Amaimouni-Echghouyab

MF 31 L. Arrhov

MF 42 ジャン・ウズン

FW 25 アルノー・カリムエンド

控え

GK 39 A. Siljevic

DF 3 アルトゥール・テアテ

DF 13 ラスムス・クリステンセン

MF 8 ファレス・シャイビ

MF 20 堂安律

MF 27 マリオ・ゲッツェ

FW 7 アンスガー・クナウフ

FW 9 ヨナタン・ブルカルト

FW 11 ユネス・エブヌタリブ

監督

アルベルト リエラ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります