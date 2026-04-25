アウクスブルクvsフランクフルト スタメン発表
[4.25 ブンデスリーガ第31節](WWKアレーナ)
※22:30開始
<出場メンバー>
[アウクスブルク]
先発
GK 1 フィン・ダーメン
DF 6 ジェフリー・ハウウェレーウ
DF 16 セドリック・ツェジガー
DF 34 アルトゥール・シャベス
MF 4 アン・ノア・マセンゴ
MF 13 ディミトリス・ヤヌリス
MF 19 ロビン・フェラウアー
MF 20 アレクシス・クロード・モーリス
MF 30 アントン・カデ
MF 32 ファビアン・リーダー
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
控え
GK 22 N. Labrović
DF 5 クリスティアン・マツィマ
DF 31 ケベン・シュロッターベック
MF 14 ヤニク・カイテル
MF 17 クリスティヤン・ヤキッチ
MF 27 マリウス・ボルフ
MF 36 メルト・コムル
FW 21 ロドリゴ・リベイロ
FW 39 U. Ogundu
監督
マヌエル・バウム
[フランクフルト]
先発
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
DF 4 ロビン・コッホ
DF 5 オーレル・アメンダ
DF 15 エリス・スキリ
DF 21 ナサニエル・ブラウン
MF 6 オスカー・ホイルンド
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 29 A. Amaimouni-Echghouyab
MF 31 L. Arrhov
MF 42 ジャン・ウズン
FW 25 アルノー・カリムエンド
控え
GK 39 A. Siljevic
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 13 ラスムス・クリステンセン
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 20 堂安律
MF 27 マリオ・ゲッツェ
FW 7 アンスガー・クナウフ
FW 9 ヨナタン・ブルカルト
FW 11 ユネス・エブヌタリブ
監督
アルベルト リエラ
※22:30開始
<出場メンバー>
[アウクスブルク]
先発
GK 1 フィン・ダーメン
DF 6 ジェフリー・ハウウェレーウ
DF 16 セドリック・ツェジガー
DF 34 アルトゥール・シャベス
MF 4 アン・ノア・マセンゴ
MF 13 ディミトリス・ヤヌリス
MF 19 ロビン・フェラウアー
MF 20 アレクシス・クロード・モーリス
MF 30 アントン・カデ
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
控え
GK 22 N. Labrović
DF 5 クリスティアン・マツィマ
DF 31 ケベン・シュロッターベック
MF 14 ヤニク・カイテル
MF 17 クリスティヤン・ヤキッチ
MF 27 マリウス・ボルフ
MF 36 メルト・コムル
FW 21 ロドリゴ・リベイロ
FW 39 U. Ogundu
監督
マヌエル・バウム
[フランクフルト]
先発
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
DF 4 ロビン・コッホ
DF 5 オーレル・アメンダ
DF 15 エリス・スキリ
DF 21 ナサニエル・ブラウン
MF 6 オスカー・ホイルンド
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 29 A. Amaimouni-Echghouyab
MF 31 L. Arrhov
MF 42 ジャン・ウズン
FW 25 アルノー・カリムエンド
控え
GK 39 A. Siljevic
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 13 ラスムス・クリステンセン
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 20 堂安律
MF 27 マリオ・ゲッツェ
FW 7 アンスガー・クナウフ
FW 9 ヨナタン・ブルカルト
FW 11 ユネス・エブヌタリブ
監督
アルベルト リエラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります