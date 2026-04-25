ボディシェルは錆びがちで変形しやすい

熱狂的なファンが少なくない、プジョー205 GTI。端正なスタイリングは、イタリアのカロッツェリア、ピニンファリーナ社の協力を得つつ、社内デザイナーのジェラール・ウェルター氏がまとめている。

【画像】スーパーカーを追い回せた身軽さ 205 GTI 同時期のホットハッチ トールマン仕様も 全115枚

しなやかなサスペンションでタイヤは巧みに路面を掴み、車重は軽くエンジンはパワフル。峠道で強く輝く、史上最も楽しいホットハッチの1台だといっていい。中古部品は枯渇状態にあるが、メーカー側のサポート体制は悪くなく、近年は価格が高騰している。



プジョー205 GTI（1984〜1994年／英国仕様） ジェームズ・マン（James Mann）

ボディシェルは製造時に亜鉛メッキされていたが、鋼板自体は薄く、錆びがちで変形しやすい。激しい走行を繰り返すとシェルの剛性が低下し、修復は極めて難しい。

電装系の不具合はつきもの。電子点火モジュールの不調で、取材の中断を筆者は過去に経験している。屋外で長期間保管されていた例は、特に調子が狂いがち。解決には、諦めない気持ちと相応の時間が必要になる。

貴重なオリジナル状態が好まれる

エンジン自体は高耐久。冷えた状態や温まった状態で一発始動し、排気ガスが不自然に曇っていないか確かめたい。回転数を変化させ、異音が出ないか聞き耳も立てたい。

試乗で、アクセル操作と関係なく左右にふらつく場合は、フロントのロアアーム劣化が疑われる。旋回時に不安定なら、リアのトレーリングアーム・ブッシュの劣化だろう。ドライブシャフトやデフ、ダンパーから異音がしないかも、実際に走って確かめたい。



プジョー205 GTI（1984〜1994年／英国仕様） ジェームズ・マン（James Mann）

ステアリングは重めだが、滑らかに操舵でき、速度上昇とともに軽く転じる。MTから唸り音がする場合は、内部ベアリングの摩耗を疑う。フルード管理が悪いと、招きがち。

205 GTIを得意とするガレージが、英国には複数存在する。整備履歴が残りつつ、改造されていない例は珍しい。トールマン社は、見事なレストモッド・モデルを提供しているが、一般的にはオリジナル状態の方が好まれるようだ。

購入時に気をつけたいポイント ボディ

ヘッドライト周辺やホイールアーチの内外、ルーフのエッジ、サイドシル、フロア、ドアの底面、リアシートの下部、荷室のフロア、フロント／リアガラスやリアハッチ周辺などは錆びやすい。バンパーのマウント部分も、確かめにくいが錆びがち。

ボディパネルの隙間が均一かどうか、事故の修理状態やシェルの歪みを確かめたい。強い負荷がかかると、リアのサイドウインドウが割れることがある。

エンジン



プジョー205 GTI（1984〜1994年／英国仕様） ジェームズ・マン（James Mann）

1.6Lエンジンは、同時期のターボユニットよりパワーバンドが広い。ロングストロークの1.9Lエンジンは、粘り強く回る。整備が適切なら、20万km程はオーバーホール不要だが、タイミングベルトは7万5000km前後か4年毎で要交換。

オイルフィラーキャップやラジエーターキャップを開いて、オイルやクーラントが乳化していないか確かめたい。エンジンオイルが過度に燃えると、排気ガスは青白く濁る。タイミングベルトの交換履歴や、冷却ファンが必要に応じて回るかも確かめたい。

トランスミッション

5速MTの変速は滑らか。動きが渋い場合は、ベース部分のボールジョイント交換で改善することがある。クラッチやシンクロの摩耗がないかも、チェックポイント。

サスペンションとブレーキ

走行時に異音が出ないか、コーナリング時に不自然な挙動がないか確かめたい。トレーリングアーム・ベアリングの交換は、高額になりがち。

1.9L仕様のハンドブレーキは新車でも効きが弱かったが、ブレーキの制動力は、調子が良ければ不足なし。ディスクのサビや減り具合も確かめたい部分。

電気系統とインテリア

すべての機能が正常に動くか確かめたい。内装は、経年劣化で緩みがち。運転席のシートは摩耗しやすい。初期型に、後期用のダッシュボードが組まれている例もある。

プジョー205 GTIのまとめ

同時代のホットハッチとしては実用性に優れ、運転体験も最高峰にあったプジョー205 GTI。カーブが連続する峠道では、スーパーカーを追い回せるほどの走行性能を誇った。

ボディシェルの状態や整備履歴、チューニングされた範囲などを良く確かめ、納得する1台を探したい。価格は上昇基調にあるが、酷い状態からレストアするより、コンディションの良い車両を選ぶ方が賢明といえる。

良いトコロ



プジョー205 GTI（1984〜1994年／英国仕様） ジェームズ・マン（James Mann）

見た目も走りも、魅力は時代を超越したものといえる。生産初期のモデルは、英国では税金の免除対象になり、近年は需要が上昇傾向だ。

良くないトコロ

走行距離が短く、大切に乗られてきた205 GTIは極めて珍しい。大半は、当時の若者によって走り込まれ、改造されている。購入前に、丁寧な確認は不可欠だろう。

プジョー205 GTI（1984〜1994年／英国仕様）のスペック

英国価格：8095〜1万250ポンド（1987年時）

生産数：33万2942台

全長：3705mm

全幅：1572mm

全高：1354mm

最高速度：188-197km/h

0-97km/h加速：7.7〜8.7秒

燃費：9.9-12.4km/L

CO2排出量：−

車両重量：848-880kg

パワートレイン：直列4気筒1580・1905cc 自然吸気 SOHC

使用燃料：ガソリン

最高出力：105ps/6250rpm-131ps/6000rpm

最大トルク：13.6kg-m/4000rpm-16.4kg-m/4750rpm

ギアボックス：5速マニュアル／4速オートマティック／前輪駆動



プジョー205 GTI（1984〜1994年／英国仕様） ジェームズ・マン（James Mann）