ユーハイムのバウムクーヘンAI職人「THEO」のショールーム&カフェが登場！

2026年3月、ユーハイム本社1階にバウムクーヘンAI職人「THEO（テオ）」のショールーム兼トレーニング施設「The O store（ジ オー・ストア）」がオープン！ショールームでは、実際に店舗や施設での導入を検討されているお客様が「THEO」の操作方法のレクチャーを受けたり、バウムクーへンの焼成デモンストレーションをご覧いただくことができます。

ユーハイム本社「The O store」がオープン

ユーハイムが開発したバウムクーヘンAI職人THEO（テオ）。職人の生地の焼き具合や、技術をAIに機械学習させデータ化、無人で職人と同等レベルのバウムクーヘンを焼きあげることができます。

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代表取締役社長 河本英雄氏が登壇

ユーハイム本社にて開所式が行われ、代表取締役社長 河本英雄氏が登壇し、THEO（テオ）の誕生までの思いや、これからの未来のお菓子作りへの希望を語りました。

同施設では、最短三日間でお菓子屋を始められる学校を神戸へ誕生させ、誰でもお菓子屋さんになれる希望になればと新施設への思いを語っています。

トークショー「日本のバウムクーヘン正史」が開催

トークショーでは 「日本のバウムクーヘン正史」をテーマとし、司会進行役としてあまから手帖編集顧問の門上 武司氏、クラブハリエ 山本隆夫氏、パティシエエスコヤマ 小山進氏、不二商会藤波哲也氏が登壇。

バウムクーヘンについての熱い想いを語る

バウムクーヘンは、現在では気軽に購入でき手土産やギフトにかかせないお菓子。ドイツ生まれの「バウムクーヘン」がどのように日本じゅうへ広まっていったのか？焼きあげるのに非常に手間と時間のかかるお菓子を試行錯誤し、登壇者それぞれのアトリエでのエピソードが語られました。

パティシエ エス コヤマ 小山進氏

パティシエ エス コヤマ 小山進氏は、「THEO」を現場でも導入し自身のレシピ、技術などを記憶させ、オリジナルのカカオを使用したレシピで「THEO」が作るバウムウーヘンを現場で使用。イベントは大盛況を迎えたそうです。

クラブハリエ 山本隆夫氏

クラブハリエ 山本隆夫氏は、「THEO」に自身のレシピを職人さんたちと共に記憶させる段階に現在苦戦中、時には小山氏に相談するなど、ユーモア溢れる現場での秘話を語りました。

不二商会 藤波哲也氏

不二商会 藤波哲也氏は、日本のバウムクーヘン作りにはかかせない、機械メーカーとしてだけでなく、常に現場の声に耳を傾け、技術を実現、皆さんから信頼の熱いお人柄もあり、時には思いがけないお菓子が生まれ、パティシエ エス コヤマ さんで販売された事もあるそうです。

大盛況のトークショー

日本で馴染み深い「バウムクーヘン」をこれからも愛されるお菓子として、世界中へ広めていけるよう、日々の努力と皆さんのお菓子へ対する熱い思いが語られ、素晴らしいトークショーは大盛況となりました。

「THEO」の仕組みや使い方のデモンストレーション

ショールームには「THEO」が展示されており、仕組みや使い方のデモンストレーションが行われました。実際に種鶏農家さんの元で、バウムクーヘンの知識が全くない方でも導入されているそうで、お菓子職人でなくてもバウムクーヘンが焼ける技術を「THEO」が叶えてくれます。

31℃LINE花子さんが登壇

イベント当日は、「THEO」を導入されている、31℃LINE花子さんが、南大隅町の特産品であるたんかんを使用したバウムクーヘンを焼きあげてくださいました。

「The O café」がバンドー青少年科学館にOPEN

ユーハイム本社から近接する、バンドー神戸青少年科学館1階に、「The O café」がOPEN。大阪・関西万博で出店した「THEO’S CAFE by ユーハイム」のレガシーを受け継ぐカフェ。

大阪・関西万博の店舗にて使用したテーブルや椅子を活用！

カラフルでPOPな店内には、ユーハイムのオリジナル漫画『The O piece（ジ オー・ピース）』の漫画に登場するキャラクターたちがちりばめられています。

店内には、大阪・関西万博の店舗にて使用したテーブルや椅子を活用！万博のレガシーを受け継いでみんなをお出迎えしてくれます。

かわいすぎる「THEOまん」

「THEO」のお顔の形をした「THEOまん」お味はピザまん、ユニークな表情が3種類

店舗限定メニューも登場

シュークリームや万博会場にて飲んだドリンクに、バウムクーヘンの生地を使用したバウムクレープなど、ここでしか食べられないメニューもたくさん販売されています。

The O store（ジ オー・ストア）

神戸市中央区港島中町 7-7-4 ユーハイム本社 1 階

The O café

兵庫県神戸市中央区港島 中町7丁目7-6 バンドー神戸青少年科学館1階

営業時間 10:00～16:00（土・日祝 10:00～18:00）

※定休日はバンドー神戸青少年科学館に準ずる

※入館チケットをお持ちでない方もcaféに来店可能ですが、科学館内に入場の際には入館料が必要になります。