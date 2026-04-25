2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）が25日までに自身のインスタグラムを更新。妹で、夏冬通じ日本女子最多の五輪10個のメダルを獲得し、引退を発表したスピードスケートの高木美帆さん（31）との姉妹ショットを公開した。

「4月25日（土）夜10:00〜日本テレビ系新報道番組『追跡取材 news LOG』 初回放送で郄木姉妹のことを取り上げていただくことになりました！」と報告し、姉妹ショットをアップした。

「日本テレビさんと一緒に昨年のオリンピックシーズン 妹の高木美帆を取材してきました。高木美帆が約27年間戦い続けたスケート人生の中での最後の1年。全てをかけて戦ってきた彼女の姿を追いかけました。オリンピックや引退レース。そして引退後の美帆の言葉など。姉の私だからこそ美帆が話してくれた事。聞けた言葉。想い。きっとあったのかな？と思います」と記した。

「そして高木姉妹の27年間の旅路にも一旦ここでピリオドが打たれるのかなと思います。なんか考えると感慨深いですね」としみじみ。「辛いことも沢山あったけどすごく幸せな27年間でした！そんな想いが詰まってる放送になると思います！」とつづった。

「それと！！高木姉妹があんなに素でテレビの前で会話するのはきっとこれが最初で最後です」とも、「ぜひ見て欲しいです！！いや絶対見てください！！」と呼びかけた。

この投稿に、ファンからは「凄すぎるご姉妹の2ショットですね」「姉妹っていいですね」「仲良し姉妹」「ステキな姉妹ですね」「これは録画ですね…」などのコメントが寄せられている。