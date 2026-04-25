家族（夫婦＋子ども1人）で「毎年1回くらいハワイに行けたら理想」と話しています。どれくらい家計にゆとりがあれば現実的なのでしょうか？

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「家族で毎年1回くらいハワイに行けたらいいよね」と考える方は多いですが、実際にそれを継続するにはどれくらいの家計のゆとりが必要なのでしょうか。   旅行は一度きりなら何とかなる場合でも、毎年となると話は別です。無理なく続けるためには、年間の旅行費用を把握し、それを日常の家計にどう組み込むかが重要になります。   この記事では、家族3人でのハワイ旅行にかかる費用の目安と、それを実現するために必要な家計の余裕について分かりやすく解説します。

家族3人でハワイ旅行にかかる費用の目安

まずは現実的な費用感を知ることが大切です。夫婦と子ども1人の3人家族でハワイに行く場合、一般的には1回あたり70万～120万円程度が目安になります。内訳としては、航空券が1人あたり15万～25万円、ホテル代が1泊2万～4万円程度で5泊すると10万～20万円、さらに食事や現地の交通費、アクティビティ費用などを含めると、大きな出費になります。
例えば、繁忙期や円安の影響を受けると、同じ内容でも費用が大きく膨らむことがあります。そのため、「毎年行く」ことを前提にするなら、少し余裕を持って年間100万円前後を見込んでおくと安心です。この金額を家計にどう組み込むかがポイントになります。

年間100万円の旅行費を無理なく捻出するには

年間100万円の支出を負担なく続けるには、単純に月あたり約8万～9万円を積み立てる必要があります。この金額を毎月の家計から無理なく出せるかどうかが、一つの判断の目安になります。
一般的に、旅行やレジャー費は「手取り収入の5～10％以内」に収めるのが理想とされています。仮に年間100万円を旅行に使う場合、手取り年収は少なくとも500万～1000万円程度あると現実的です。これより収入が低い場合でも実現は不可能ではありませんが、その分ほかの支出を見直す必要が出てきます。
例えば、外食費や通信費、保険料などの固定費を見直すことで、旅行資金を確保する家庭もあります。ただし、無理に節約を続けると生活の満足度が下がる可能性もあります。旅行のために日常生活が苦しくなるのであれば、本来の目的から外れてしまいます。あくまでバランスを意識することが大切です。

ハワイ旅行を現実的にするための工夫

「毎年ハワイ」は理想的ですが、工夫次第でハードルを下げることもできます。例えば、渡航時期をオフシーズンにずらすだけで、航空券やホテル代が大きく下がることがあります。夏休みや年末年始を避けることで、同じ予算でもより余裕のある旅行が可能になります。
また、マイルやポイントを活用するのも有効です。日常のクレジットカード利用をマイルに集約すれば、航空券代の一部または全部をカバーできる場合もあります。これにより、実際の負担額を大きく減らすことができます。
さらに、「毎年海外」にこだわらず、数年に1回は国内旅行に切り替えるという方法もあります。例えば、2年に1回ハワイ、間の年は沖縄や北海道といった国内リゾートにすることで、トータルの出費を抑えながら満足度を維持できます。このように柔軟に考えることで、家計への負担を軽減できます。

無理のない範囲で理想の旅行を実現しよう

家族で毎年ハワイに行くためには、年間で約100万円の余裕資金を確保できる家計が一つの目安になります。そのためには、手取り収入の水準だけでなく、支出のバランスや優先順位も重要です。収入が十分でも支出が多ければ実現は難しくなりますし、逆に工夫次第で実現可能になるケースもあります。
大切なのは、「無理なく続けられるかどうか」です。一度実現できても、それが家計を圧迫してしまえば長続きしません。旅行を楽しみながら日常生活も充実させるためには、早めに積み立てを始めたり、支出の見直しを行ったりすることが効果的です。
理想のライフスタイルは人それぞれですが、計画的に準備をすれば「毎年ハワイ」も決して夢ではありません。家族で話し合いながら、無理のない形で実現方法を探っていくことが、長く楽しむためのポイントといえるでしょう。
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー