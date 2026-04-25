家族（夫婦＋子ども1人）で「毎年1回くらいハワイに行けたら理想」と話しています。どれくらい家計にゆとりがあれば現実的なのでしょうか？

家族3人でハワイ旅行にかかる費用の目安

まずは現実的な費用感を知ることが大切です。夫婦と子ども1人の3人家族でハワイに行く場合、一般的には1回あたり70万～120万円程度が目安になります。内訳としては、航空券が1人あたり15万～25万円、ホテル代が1泊2万～4万円程度で5泊すると10万～20万円、さらに食事や現地の交通費、アクティビティ費用などを含めると、大きな出費になります。

例えば、繁忙期や円安の影響を受けると、同じ内容でも費用が大きく膨らむことがあります。そのため、「毎年行く」ことを前提にするなら、少し余裕を持って年間100万円前後を見込んでおくと安心です。この金額を家計にどう組み込むかがポイントになります。



年間100万円の旅行費を無理なく捻出するには

年間100万円の支出を負担なく続けるには、単純に月あたり約8万～9万円を積み立てる必要があります。この金額を毎月の家計から無理なく出せるかどうかが、一つの判断の目安になります。

一般的に、旅行やレジャー費は「手取り収入の5～10％以内」に収めるのが理想とされています。仮に年間100万円を旅行に使う場合、手取り年収は少なくとも500万～1000万円程度あると現実的です。これより収入が低い場合でも実現は不可能ではありませんが、その分ほかの支出を見直す必要が出てきます。

例えば、外食費や通信費、保険料などの固定費を見直すことで、旅行資金を確保する家庭もあります。ただし、無理に節約を続けると生活の満足度が下がる可能性もあります。旅行のために日常生活が苦しくなるのであれば、本来の目的から外れてしまいます。あくまでバランスを意識することが大切です。



ハワイ旅行を現実的にするための工夫

「毎年ハワイ」は理想的ですが、工夫次第でハードルを下げることもできます。例えば、渡航時期をオフシーズンにずらすだけで、航空券やホテル代が大きく下がることがあります。夏休みや年末年始を避けることで、同じ予算でもより余裕のある旅行が可能になります。

また、マイルやポイントを活用するのも有効です。日常のクレジットカード利用をマイルに集約すれば、航空券代の一部または全部をカバーできる場合もあります。これにより、実際の負担額を大きく減らすことができます。

さらに、「毎年海外」にこだわらず、数年に1回は国内旅行に切り替えるという方法もあります。例えば、2年に1回ハワイ、間の年は沖縄や北海道といった国内リゾートにすることで、トータルの出費を抑えながら満足度を維持できます。このように柔軟に考えることで、家計への負担を軽減できます。



無理のない範囲で理想の旅行を実現しよう

家族で毎年ハワイに行くためには、年間で約100万円の余裕資金を確保できる家計が一つの目安になります。そのためには、手取り収入の水準だけでなく、支出のバランスや優先順位も重要です。収入が十分でも支出が多ければ実現は難しくなりますし、逆に工夫次第で実現可能になるケースもあります。

大切なのは、「無理なく続けられるかどうか」です。一度実現できても、それが家計を圧迫してしまえば長続きしません。旅行を楽しみながら日常生活も充実させるためには、早めに積み立てを始めたり、支出の見直しを行ったりすることが効果的です。

理想のライフスタイルは人それぞれですが、計画的に準備をすれば「毎年ハワイ」も決して夢ではありません。家族で話し合いながら、無理のない形で実現方法を探っていくことが、長く楽しむためのポイントといえるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー