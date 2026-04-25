球団からの指令だった！？　”災難続き”の広島・新井貴浩監督　ルーキー３人衆抜擢で世代交代なるか

オーナーの指示で……

今年で就任４年目。V逸なら一気に去就問題が噴出する可能性が高い広島・新井貴浩監督（49）の「勝負のシーズン」が早くもピンチの連続だ。

現役時代同様、親しみやすい人柄で選手に寄り添ってきた新井監督だが……。

「今年１月、目をかけていた羽月隆太郎被告（26）が“ゾンビたばこ”の使用で広島県警に逮捕され、新井監督は激怒。以降、選手と以前のようなコミュニケーションを取ることが少なくなりました。体調不良で一時離脱したベテラン・秋山翔吾外野手（38）を突き放すなど、厳しさを前面に押し出すようになった。

本人も胸中は複雑なようで、気の置けない仲間には『俺が甘くしちゃ彼らのためにならないから……』と苦しい胸の内を明かしているといいます」（スポーツ紙デスク）

今季は開幕から積極的に若手を起用している。

「ドラ１・平川蓮（22）の起用について親しいメディア関係者に『君たちから見てどうかな？』と意見を求めるなど、当初、ルーキーのスタメン抜擢には慎重になっていました。プロで実績ゼロの選手を開幕から上位に組み込むのは『リスクが大き過ぎる』との意見が大半を占めていたので、『やっぱりそうだよな』とも話していました。

ところが、開幕直前になって新井監督は平川の１番起用を明言。相談を受けていたメディア関係者は『何か心境の変化があったのかな』と驚いていました」（同前）

翻意のウラに「球団による“若手育成指令”があった」と見ているのは球団関係者だ。

「若手でチームの核になるような選手は小園海斗（25）くらいでスター不足。松田元オーナー（75）以下、フロント陣は世代交代に目処をつけたいと考えている。平川に加え、ドラ２で亜細亜大出身の齊藤汰直投手（22・さいとうたいち）、近大出身のドラ３野手・勝田成（22・かつだなる）を優先的に使うよう、球団から新井監督に指示があったようです。

就任１年目こそリーグ２位でしたが、２年目は４位で昨年は５位と右肩下がり。結果を残せていないだけに、新井監督ものまざるを得なかったのでしょう。それでも最低限、Aクラスに入れなければ退任が濃厚。新井監督は厳しい戦いを強いられています」（球団関係者）

オーダーには１割打者がズラリと並び、チームは現在、借金生活の真っ只中。ルーキー３人に逆襲の立役者になってほしいところだが……。