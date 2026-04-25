東海大菅生高校・中等部軟式野球クラブの「目を切らない」守備意識

中学野球の指導では、技術向上だけでなく、成長期にある選手の肩肘や“心の油断”へのケアも重要な課題だ。東京都あきる野市にある東海大菅生高校・中等部軟式野球クラブでは、短い距離で複数の球を同時に扱う“ボール回し”を通じ、故障リスクを抑えつつ、中学生特有の「プレー中の隙」をなくす指導をしている。「シートノックで、投げ終わってすぐに目を切ってしまう、スタンドプレーの選手が僕は嫌いなんです」と語る村上晋監督に、ユニークな練習の意図を聞いた。

その練習とは、4人で四角形を作って行うボール回しを、2つの球で行うもの。肩肘への負担を考え、互いの距離は塁間の半分程度で行う。「どこでもフリーで投げていいというルール。要は、投げる相手の状況を見て、投げ終わってからも必ず、もう1つのボールがどこに行っているか察知できるようにします」と村上監督。ボールが2つ回ることで多様な状況が生まれ、それらに対応できる習慣が身につく。それが実戦での隙のない動きへと繋がる。

「投げ終わっても絶対にボールに対して背を向けるな」と監督が盛んに声をかけるように、決して周囲から目を切らさないのが鉄則。そうした意識づけは、実戦での併殺プレーやカバーリングに直結する。後ろで順番を待つ選手もボケっとしている暇はない。後方に逸れたボールが当たるリスクがあり、「硬式球だったら大怪我するぞ」と高校野球以降の自覚にも結びつく。

ミスが起きた際、周囲がどれだけカバーできるかはチームの強さを左右する。「以前、シートノックで三塁手が一塁に悪送球したので注意すると、『ライトがカバーに行ってないんで、わざと投げました』と言ったことがありました。そういう選手がいる代は強いですよね」。普段の学校生活でも、ゴミ箱の周りにこぼれ落ちたゴミに気づいて拾えるかどうかは、野球のカバーリングに通じる大切な精神だと、村上監督は選手たちに伝えている。

縦3列・横4列に選手を並べ、計12人で3〜4個のボールを回して行うこともあるそうだ。「ボールをもらいたかったら、ちゃんと呼びなさい」と指導するように、発信力のない子にはボールが回ってこない仕組みのため、コミュニケーション能力も養える。中学生が陥りやすい「スタンドプレー」をなくし、互いを思いやるカバーリングの意識を植え付ける。たくさんの細かな気づきが、この練習には詰まっている。（高橋幸司 / Koji Takahashi）