◆男子プロゴルフツアー 前沢杯 第２日（２４日、千葉・ＭＺ・ＧＣ＝６６５２ヤード、パー７２）

５位から出た米沢蓮（ＬＡＮＤ ＣＡＲＲＹ）が６バーディー、ボギーなしの６６で回り、通算１２アンダーでトップと１打差の３位に順位を上げた。「スコアは出るけど、乗せる場所を間違えると簡単に３パットをしてしまうグリーン。マネジメントも必要。アイアンが得意な僕は点で打っていけるコースなので、気持ち良く回れている」と振り返った。

２０２４年のシーズン中に、左半身に帯状疱疹が出た。それ以降、座骨神経痛に悩まされている。今季国内開幕戦の東建ホームメイトカップは第１ラウンド後に棄権した。「打つことに関しては、そんなにたいしたことはないんだけど、歩くのが。歩いているうちに、どんどんしびれてきた」という。

「いつ（痛みが）出るかなっていう。またいつ、いいプレーができなくなるかなっていう恐怖は常にある。できることをやって、悔いなくプレーするということを最近考えるようにしている。その日のベストを尽くすということを、変わらずにやり続けたい」。体の声に耳を傾けながら、２年ぶり３勝目へ歩みを進めていく。