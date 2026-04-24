　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、24日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。

◯5万8875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)

◯5万9000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 330(　 130)
JPモルガン証券　　　　　　　　　73(　　73)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　25(　　25)
ソシエテジェネラル証券　　　　　22(　　22)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　23(　　21)
ビーオブエー証券　　　　　　　　15(　　15)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 6(　　 6)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 200(　　 0)

◯5万9125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 2(　　 2)

◯5万9250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　18(　　18)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)

◯5万9375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
バークレイズ証券　　　　　　　　65(　　65)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　64(　　64)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 5)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 5(　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)

◯5万9500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　22(　　22)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 6(　　 6)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 5(　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 0)

◯5万9625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)

◯5万9750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)

◯6万円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　10(　　10)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 5(　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 4)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース