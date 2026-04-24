「日経225オプション」5月限プット手口情報（24日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、24日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万8875円プット
取引高(立会内)
JPモルガン証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 330( 130)
JPモルガン証券 73( 73)
モルガンMUFG証券 25( 25)
ソシエテジェネラル証券 22( 22)
SBI証券 23( 21)
ビーオブエー証券 15( 15)
BNPパリバ証券 6( 6)
楽天証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
UBS証券 200( 0)
◯5万9125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
JPモルガン証券 2( 2)
◯5万9250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
SBI証券 2( 0)
◯5万9375円プット
取引高(立会内)
バークレイズ証券 65( 65)
ABNクリアリン証券 64( 64)
JPモルガン証券 5( 5)
UBS証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
SBI証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
ビーオブエー証券 5( 5)
SBI証券 4( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
楽天証券 2( 0)
◯5万9625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
◯5万9750円プット
取引高(立会内)
岩井コスモ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
SBI証券 4( 4)
モルガンMUFG証券 4( 4)
楽天証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万8875円プット
取引高(立会内)
JPモルガン証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 330( 130)
JPモルガン証券 73( 73)
モルガンMUFG証券 25( 25)
ソシエテジェネラル証券 22( 22)
SBI証券 23( 21)
ビーオブエー証券 15( 15)
BNPパリバ証券 6( 6)
楽天証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
UBS証券 200( 0)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
JPモルガン証券 2( 2)
◯5万9250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
SBI証券 2( 0)
◯5万9375円プット
取引高(立会内)
バークレイズ証券 65( 65)
ABNクリアリン証券 64( 64)
JPモルガン証券 5( 5)
UBS証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
SBI証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
ビーオブエー証券 5( 5)
SBI証券 4( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
楽天証券 2( 0)
◯5万9625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
◯5万9750円プット
取引高(立会内)
岩井コスモ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
SBI証券 4( 4)
モルガンMUFG証券 4( 4)
楽天証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース