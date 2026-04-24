欧州株 ダックスはほぼ横ばい、英FTなどはやや軟調 欧州株 ダックスはほぼ横ばい、英FTなどはやや軟調

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欧州株 ダックスはほぼ横ばい、英FTなどはやや軟調

東京時間16:34現在

英ＦＴＳＥ100 10406.05（-50.96 -0.49%）

独ＤＡＸ 24169.70（+14.25 +0.06%）

仏ＣＡＣ40 8174.35（-52.97 -0.65%）

スイスＳＭＩ 13177.89（-70.17 -0.54%）

※英ＦＴＳＥ100、仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ



欧州株は比較的落ち着いた推移となっている。独DAX指数は前日終値前後での推移。上昇が目立っているのが、第１四半期決算が堅調となったソフトウェアのSAP。同社はAIの影響が警戒されていたが、決算の好調さで懸念が後退。クラウド事業の成長が目立っていた。一方売りが目立つのが、金融大手UBSが保有株の売却を発表したMTUエアロ。



英FTはヘルスケアなどの売りにマイナス圏。医薬品大手アストラゼネカなどが売られている。高級車のロールスロイス、軍需のBAEシステムズなども軟調。ブリティッシュアメリカンタバコなどが堅調、石油メジャーのBPも強い。

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