元メジャーリーガー・岩隈久志（45）の妻・まどかさん（43）が、お気に入りだという家族ショットを公開した。

【映像】岩隈久志と難病を克服した長女の顔出し親子ショット

2002年12月に岩隈と結婚し、4人の子どもがいるまどかさん。Instagramでは自宅でくつろぐ家族の様子や、夏休みに旅行を満喫する姿など、家族との日常を発信してきた。

夫の岩隈は2018年12月21日に更新したInstagramで、長女が国指定の難病を持って生まれたことや、生後すぐに受けた大きな手術を乗り越えたことなどを公表。2026年3月30日にはまどかさんが、長女の大学卒業を報告。「私も夫も、社会人としてスタートする長女の背中を見守ります」と、新たな門出を迎えた長女への思いもつづっている。

まどかさん、お気に入りだという家族ショットを公開

4月23日は、年始に撮影したという家族写真を公開。

「長女は髪の毛を真っ黒にして新社会人としてスタートし長男はいよいよ高校3年生で最後の夏。次女は中学3年生で仲良しのクラスメートと過ごす最後の1年。三女は4月からプリスクール（英語の保育施設）に」と子どもたちの近況を明かし、「家族6人が集まれる日はまれなので年始に撮影した家族写真に癒やされながら私も元気に全力疾走していきたいと思います」とコメントしている。

この投稿にファンからは、「ステキな御家族の様子。素晴らしいです」「ステキな家族ですね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）