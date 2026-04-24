こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年4月24日は、一日中つけても抜群に快適に過ごせるようシルエット改良が施された、Appleの最新イヤホン「AirPods 4」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、ライブ翻訳、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電 23,798円 （20%オフ） Amazonで見る PR PR

買うなら今！ AirPods 4が20％オフの過去最安値。心地よいノイキャンで普段遣いに最適ですよ

本日より、Appleの「AirPods 4」が過去最安値の20%オフでセールに登場しました！

現時点でのAirPods最新機種は、再設計による装着性向上と強力なアクティブノイズキャンセリングが目玉なんです。

形状そのものを見直した再設計モデルは、軸が短くなりシルエットも刷新。耳への収まり感が向上し、長時間装着しても負担が少ないデザインになりました。

Siriを設定すれば、「Hey Siri」の後に話しかけるだけで、曲の再生、電話の発信、スケジュールのチェックが思いのままに。また、「はい」ならうなずく、「いいえ」 なら首を横に振るだけでもSiriの応答が可能。

さらに肌検出センサーがオーディオを再生するタイミングを識別。あなたがAirPodsを装着している時だけ再生し、外すと一時停止してくれるため、手で操作する手間も少なくできます。

また、充電ケースはワイヤレス充電対応モデルとして業界最小クラスのサイズ。USB-C・Apple Watch充電器・Qi充電に対応し、充電環境の柔軟性も高いですよ。

ノイキャンと適応型オーディオで最適化されるリスニング環境を体験！

アクティブノイズキャンセリング（ANC）と適応型オーディオの融合が秀逸。

H2チップにより、外部音取り込みモードとノイキャンをシームレスに切り替え、環境に応じた最適な聞こえ方を実現しています。

会話感知機能が会話時に自動で音量を下げるため、外さずに周りの人とコミュニケーションが可能。

声を分離する機能により雑音環境でもクリアな通話を実現しています。

プラスして、パーソナライズされた空間オーディオが、映画や音楽を立体的に再現してくれます。

バッテリーは最大30時間再生（ケース併用）、イヤホン単体で最大5時間（ANC時4時間）と、普段遣いには十分なスタミナ。

IP54の防塵・耐汗耐水性能にも対応し、屋外利用でも安心ですよ。

Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、ライブ翻訳、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電 23,798円 （20%オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年4月24日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

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Source: Amazon.co.jp