Novelbright竹中雄大ら、戦いの行方見届ける審査員に 女性ボーカリスト14人の対戦をBSフジが独占放送【2026日韓歌王戦】
【モデルプレス＝2026/04/24】BSフジでは、4月26日13時より音楽サバイバル番組『2026 日韓歌王戦』が独占放送される。
【写真】日韓音楽シーン横断する豪華布陣、審査員として集結
韓国でヒットした音楽サバイバル番組『現役歌王』の女性版、『ゲンエキカオウ〜歌姫〜』。日本国内では3月より放送を開始し、全3回の戦いで選出された「日本代表TOP7」の女性ボーカリストたちが、韓国の精鋭7人とぶつかり合う。これまでに2回放送された『日韓歌王戦』の成績は、韓国の2勝。日本の雪辱戦となるか、韓国の3連勝となるか。自国の名誉にかけたアツいボーカル対戦が見どころとなっている。
本編は、韓国で放送された映像に日本語テロップを加えたBSフジ独自の特別版として放送。国家同士が競い合う緊張感とドラマ性を際立たせた編集で、国内音楽番組とは異なるスケールの“国家対抗エンターテインメント”を体感することができる。
審査員には『ゲンエキカオウ〜歌姫〜』から引き続き出演する南野陽子を筆頭に、『2024日韓歌王戦』をきっかけに韓国で社会現象級のブレイクを果たした歌心りえ、2025年放送の『現役歌王（男性版）』ファイナリストによって結成された実力派ユニット・KaWang、さらに同番組優勝者で、Novelbrightのボーカリストとしても圧倒的な支持を集める竹中雄大が参戦。日韓の音楽シーンを横断する豪華布陣が顔を揃え、戦いの行方を見届ける。
加えて、日韓親善メンターとして中島美嘉の出演も決定。韓国ドラマ史に名を刻む名作『ごめん、愛してる』のOSTとして広く愛されてきた『雪の華』『ORION』を披露するスペシャルステージが実現。世代と国境を超えて響き合う歌声が、番組のクライマックスを鮮烈に彩る。（modelpress編集部）
【日本代表TOP7】
荒川夏蓮／下北姫菜／Natalia D／BON.井上／東亜樹／TAE LEE／永井愛美
【韓国代表TOP7】
キム・テヨン／カン・ヘヨン／イ・スヨン／ホン・ジユン／チャ・ジヨン／ク・スギョン／ソルジ
【MC】
シン・ドンヨプ
【審査員】
中島美嘉／南野陽子／歌心りえ／竹中雄大／KaWang／雪雲道（ソル・ウンド）／チョン・スラ／カンナム／リン／チョン・ユジン／パク・ソジン／キム・スチャン
#1：4月26日（日）13：00〜14：55
#2：5月3日（日）13：00〜14：55
#3：5月10日（日）13：00〜14：55
#4：5月17日（日）13：00〜14：55
#5：5月31日（日）13：00〜14：55
最終回：6月7日（日）19：00〜21：00
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【写真】日韓音楽シーン横断する豪華布陣、審査員として集結
◆「2026 日韓歌王戦」女性ボーカリスト14人が激突
韓国でヒットした音楽サバイバル番組『現役歌王』の女性版、『ゲンエキカオウ〜歌姫〜』。日本国内では3月より放送を開始し、全3回の戦いで選出された「日本代表TOP7」の女性ボーカリストたちが、韓国の精鋭7人とぶつかり合う。これまでに2回放送された『日韓歌王戦』の成績は、韓国の2勝。日本の雪辱戦となるか、韓国の3連勝となるか。自国の名誉にかけたアツいボーカル対戦が見どころとなっている。
◆竹中雄大ら、引き続き審査員に
審査員には『ゲンエキカオウ〜歌姫〜』から引き続き出演する南野陽子を筆頭に、『2024日韓歌王戦』をきっかけに韓国で社会現象級のブレイクを果たした歌心りえ、2025年放送の『現役歌王（男性版）』ファイナリストによって結成された実力派ユニット・KaWang、さらに同番組優勝者で、Novelbrightのボーカリストとしても圧倒的な支持を集める竹中雄大が参戦。日韓の音楽シーンを横断する豪華布陣が顔を揃え、戦いの行方を見届ける。
加えて、日韓親善メンターとして中島美嘉の出演も決定。韓国ドラマ史に名を刻む名作『ごめん、愛してる』のOSTとして広く愛されてきた『雪の華』『ORION』を披露するスペシャルステージが実現。世代と国境を超えて響き合う歌声が、番組のクライマックスを鮮烈に彩る。（modelpress編集部）
◆出演者
【日本代表TOP7】
荒川夏蓮／下北姫菜／Natalia D／BON.井上／東亜樹／TAE LEE／永井愛美
【韓国代表TOP7】
キム・テヨン／カン・ヘヨン／イ・スヨン／ホン・ジユン／チャ・ジヨン／ク・スギョン／ソルジ
【MC】
シン・ドンヨプ
【審査員】
中島美嘉／南野陽子／歌心りえ／竹中雄大／KaWang／雪雲道（ソル・ウンド）／チョン・スラ／カンナム／リン／チョン・ユジン／パク・ソジン／キム・スチャン
◆「2026 日韓歌王戦」放送概要
#1：4月26日（日）13：00〜14：55
#2：5月3日（日）13：00〜14：55
#3：5月10日（日）13：00〜14：55
#4：5月17日（日）13：00〜14：55
#5：5月31日（日）13：00〜14：55
最終回：6月7日（日）19：00〜21：00
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