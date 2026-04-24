武田真一アナ、「スーパーダディ」後輩・和久田麻由子アナが絶賛も「ちょっと取材が甘いのは…」
フリーアナウンサーの武田真一が24日放送の日本テレビ系『DayDay.』（月〜金 前9：00）に出演。VTRで登場したNHK時代の後輩・和久田麻由子アナウンサーの疑問に答えた。
【全身ショット】気合十分！番組ロゴと共にガッツポーズをする和久田麻由子アナ
今年3月いっぱいでNHKを退職した和久田アナはあすから同局で始まる『追跡取材 news LOG』でメインキャスターを務める。取材する記者たちの記録、プロセスを追跡するという同番組にちなみ、先輩である武田アナについて“追跡取材したいこと”を明かした。
和久田アナは「お子さんが幼稚園に入園する際にバッグなどをすべてミシンで手作りされていた」と話し、番組でも武田の手作りバッグを公開。スタジオからはその出来栄えに「すごい！」といった声があがった。
続けて「チェック柄のすごくおしゃれな出来栄えだと聞いて、『お裁縫までできるんだ！』と思って、スーパーダディですよね。なぜ、武田さんが自らお作りになったのか、真相を追跡したい」と疑問を投げかけた。
それに対して武田アナは「私、この頃、ミシンが好きで、裁縫男子になろうと思ったんですよ。で、作った。それ以来作っていない」と打ち明け、スタジオからは笑いが。さらに「ちょっと取材が甘いのは、幼稚園じゃないです。小学校入園なんです」と後輩にダメ出しをしていた。
【全身ショット】気合十分！番組ロゴと共にガッツポーズをする和久田麻由子アナ
今年3月いっぱいでNHKを退職した和久田アナはあすから同局で始まる『追跡取材 news LOG』でメインキャスターを務める。取材する記者たちの記録、プロセスを追跡するという同番組にちなみ、先輩である武田アナについて“追跡取材したいこと”を明かした。
続けて「チェック柄のすごくおしゃれな出来栄えだと聞いて、『お裁縫までできるんだ！』と思って、スーパーダディですよね。なぜ、武田さんが自らお作りになったのか、真相を追跡したい」と疑問を投げかけた。
それに対して武田アナは「私、この頃、ミシンが好きで、裁縫男子になろうと思ったんですよ。で、作った。それ以来作っていない」と打ち明け、スタジオからは笑いが。さらに「ちょっと取材が甘いのは、幼稚園じゃないです。小学校入園なんです」と後輩にダメ出しをしていた。