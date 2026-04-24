伝説の名を継ぐ“アルファ”最小のSUV

アルファロメオ「ジュニア」は、ブランド初のBセグメントSUVとして2024年4月に世界初公開されました。発表当初の車名は「ミラノ（Milano）」でしたが、イタリア政府から法律上問題があるとの指摘を受け、発表から数日後に改名されました。

新たな車名は1960年代のスポーツカー「GT 1300ジュニア」に由来します。日本では2025年6月24日、アルファロメオ創業115周年の記念日に合わせて発売されました。

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同ブランドのひとまわり大きなコンパクトSUVに「トナーレ（TONALE）」が設定されています。

エクステリアは、三眼ヘッドライト、進化したトライローブ（三つ葉）グリル、そして1960年代からアルファロメオが採用する“コーダトロンカ”（後端を断ち切ったリアデザイン）を組み合わせ、伝統と新世代感を両立させています。

ボディサイズは全長4195mm×全幅1780mm×全高1585mm、ホイールベース2560mm。トナーレより一回り小さく、日本の道路事情にも馴染みやすいサイズです。

パワートレインは2種類から選べます。マイルドハイブリッドの「イブリダ（Ibrida）」は、1.2リッター直列3気筒ターボエンジン（最高出力136ps・最大トルク230Nm）に16kW（21.8ps）モーターを組み合わせ、システム最高出力145psを発揮。6速DCT＋FF駆動で、WLTCモード燃費は23.1km／Lを達成しています。発進時や渋滞時はEモーターのみで走行するEV走行にも対応しています。

BEVモデルの「エレットリカ（Elettrica）」は、最高出力156ps・最大トルク270Nmのモーターを搭載。54kWhの大容量バッテリーで最大494km（WLTC）の航続距離を確保します。CHAdeMO急速充電と普通充電の両方に対応し、外出先での充電も柔軟に行えます。

インテリアはドライバー中心のコックピット設計で、レーシングカーをイメージしたテレスコープ形状の奥まったメーター、10.25インチタッチスクリーン、マルチカラーのアンビエントライトを採用。

先進安全装備としては、アダプティブクルーズコントロール（ストップ＆ゴー機能付き）、ブラインドスポットモニター、レーンキーピングアシスト、360度パーキングセンサー、180度リアカメラを全モデルに標準装備しています。

また、ハンズフリー電動テールゲート、プロキシミティアクセス機能（キーレスエントリー）も備わります。ラゲッジ容量はイブリダ415リットル、エレットリカ400リットルと実用性も十分です。

グレード構成と価格（消費税込）は、イブリダ コアが435万円、イブリダ プレミアムが483万円、エレットリカ プレミアムが571万円です。

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同社のコンパクトカー「ミト」や「ジュリエッタ」が去った後のBセグメントに、電動技術を携えて登場したジュニアは、アルファロメオの入口を広げる新世代の担い手です。コンパクトでありながら“アルファらしさ”をしっかり継承した一台として、新たなファン層の獲得が期待されます。