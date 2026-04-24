学校で学ぶ歴史は、偉人たちの輝かしい功績や「すごい」エピソードが中心です。しかし実際には、思わず目を疑うような「やばい」行動や、人間味あふれる一面も数多く記録されています。本記事では、『東大教授がおしえる 超！やばい日本史』より、豊臣秀吉が妻・ねねに宛てて書いた手紙を抜粋して紹介します。『豊臣兄弟！』で注目が集まるいま、ドラマでは描かれない秀吉の「意外すぎる素顔」を見ていきましょう。

愛する妻に「うんこ」連発の手紙を送る

豊臣秀吉は当時としてはめずらしく、恋愛結婚をした妻のねねをとても大事にしていました。秀吉が戦でねねのそばを離れていたときに送った、こんな手紙があります。

具合が少しよくなったと聞いて一安心。帰ったらすぐにお見舞いに行くからね。下剤を飲んで、うんこ（大便）をちょっとでもいいから出していこう！

追伸：やっぱり下剤を飲んで、うんこを出そう！ うんこがどのくらい出たか、めでたい知らせを待ってるね。（以上、現代語訳）

どうやら、ねねは便秘で苦しんでいたようです。「大便」3連発の手紙を送られたねねは恥ずかしかったかもしれませんが、ふたりがかなりの仲良し夫婦だったことが伝わります（まあ、秀吉の子を産んだ側室の茶々は戦場に連れて行っているのですが……）。

その後も秀吉はねねに、

今度の遠征では白髪が増えちゃって、ねねに会うのが恥ずかしいよ。ねねにだけは、そんな気づかいはしなくていいと思うけど……。（以上、現代語訳）

と、かわいい手紙を書いています。側室がたくさんいても「ねねだけは特別」と言われたら悪い気はしなかったのでしょう。

「人たらし術」で出世したといわれる秀吉は、家族に対しても気づかい上手だったのかもしれません。

（本原稿は『東大教授がおしえる 超！やばい日本史』からの抜粋です）