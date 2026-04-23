月の年金15万円「週6日でタクシーの仕事、海外投資の勉強をしておけばよかった」69歳男性の後悔
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、三重県在住69歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（71歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：三重県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：250万円
現在の預貯金：250万円、リスク資産：4000万円
これまでの年金加入期間：厚生年金480カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：9万円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：年金150万円（年額）
その理由として「（受給額が）平均くらいだから」と語っています。
ひと月の支出は約「20万円」。自身の年金だけでは「毎月足りない」と回答されています。
現在は「週6日、タクシー運転手の仕事」で収入を得ているとあります。
今後の生活については「物価の上昇」が続くことに不安を感じているとあります。
一方で毎月の「年金は使い切る」との記述もあり、好きなことには惜しみなくお金を使う老後の楽しみを実現されているようでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、三重県在住69歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：69歳男性
同居家族構成：本人、妻（71歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：三重県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：250万円
現在の預貯金：250万円、リスク資産：4000万円
これまでの年金加入期間：厚生年金480カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：6万円
老齢厚生年金（厚生年金）：9万円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：年金150万円（年額）
「ひと月の支出は約20万円」現在の年金額について満足しているか、の問いに「どちらでもない」と回答した今回の投稿者。
その理由として「（受給額が）平均くらいだから」と語っています。
ひと月の支出は約「20万円」。自身の年金だけでは「毎月足りない」と回答されています。
「週6日、タクシーの仕事」年金で足りない支出については「給与から」賄っているため、日常生活で特に節約を意識することはないとのこと。
現在は「週6日、タクシー運転手の仕事」で収入を得ているとあります。
「物価の上昇が不安」現役時代にもっとこうしておけばよかったことがあるか、との問いには「海外投資の勉強をしておけばよかった」と回答。
今後の生活については「物価の上昇」が続くことに不安を感じているとあります。
一方で毎月の「年金は使い切る」との記述もあり、好きなことには惜しみなくお金を使う老後の楽しみを実現されているようでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)