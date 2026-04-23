藤井聡太棋聖（23）＝王将など6冠＝への挑戦権を争う第97期棋聖戦決勝トーナメントは23日、羽生善治九段（55）と広瀬章人九段（39）の準決勝が東京・将棋会館で指され、後手・羽生が92手で勝利した。

羽生は2022年度王将戦以来3年ぶりのタイトル戦出場へ王手。決勝はすでに進出を決めた服部慎一郎七段（26）と対戦する。

振り駒の結果、先手になった広瀬が相掛かりへ進めた。中盤、銀桂交換で駒損する代償にもう1枚、広瀬の桂を確保した羽生がその2枚桂で逆に広瀬の角を確保。寄せ合いになった終盤のスピード計算で上回り、最後は攻防の端角で勝利を決定づけた。

羽生が復調してきた。7番勝負が例年7月開幕の王位戦でも挑戦者決定リーグ紅組で永瀬拓矢九段（33）と並ぶ3勝1敗。その永瀬に王位リーグで敗れた2月末を最後に、連勝を8まで伸ばした。棋聖戦、王位戦の夏のダブルタイトル戦で共にタイトルホルダーの藤井に挑戦する可能性が高まってきた。

18年度竜王戦7番勝負でこの日の相手、広瀬に3勝4敗で最後の1冠を奪われてから約7年半。歴代トップの99期で止まったままのタイトル獲得期数の大台へ。昨年6月に退任して1年足らずの前会長が一棋士に戻って進撃を再開した。

▼羽生九段 序盤からあまり見たことない感じの展開になって、歩得と手得のどちらが大きいかと。ちょっと判断できないまま指していた。（挑戦者決定戦で対戦する服部七段は）最近非常に充実され、各棋戦ですごい活躍をされている。（過去3勝1敗だが）1局1局の勝負なので過去は気にせず臨みたい。ここまでくれば当然強い人との対戦になる。自分自身のコンディションを整えて臨めればと思っている。