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実は間違っている？勉強時間を増やさず124点アップした子が「やめたこと」とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネルで「勉強時間を増やさず124点上がった方法！変えたのはやり方だけ」と題した動画を公開した。多くの子供が実践している非効率な勉強法を見直し、「やり方」を変えるだけで成績は向上すると解説している。



動画では、実際に成績が大幅に向上した「照屋さん」の事例を紹介。照屋さんの子どもは元々、毎日勉強する習慣はあったものの、書店で購入した参考書やドリルを使っても結果が出ず、中学1年生の期末テストでは5教科合計258点だったという。しかし、道山氏のプログラムに参加し、勉強方法を見直したところ、2年生の期末テストでは124点アップの382点を記録。特に数学では100点満点を達成した。



成績アップの背景には、家庭での3つのサポートがあったという。1つ目は、毎日の会話の中で「今日どこを勉強したの？」「お母さんにも教えてよ」と質問し、子どもが勉強した内容を話す機会、つまり「アウトプット」を習慣化させたこと。2つ目は、意外にもゲームやスマホの制限を一切やめたこと。むしろ、親が子にゲームの攻略法を教わるなど、共通の話題で関係性を良好に保つことを優先した。そして3つ目が、勉強方法の変更だ。市販の参考書やドリルをやめ、学校の教科書とワーク中心の学習に切り替えた。これらは勉強時間を増やすことなく行われたという。



道山氏はこれらの変更で成績が上がった理由を3点挙げている。まず、テストに直結する内容が網羅された学校の教材に絞ることで、学習効率が格段に上がった点。次に、学んだ内容を自分の言葉で説明するアウトプットにより、記憶が定着しやすくなった点。最後に、親子関係が改善されたことで子どもの「愛情バロメータ」が満たされ、安心して勉強に集中できる環境が整い、やる気につながった点である。



長時間の勉強や難しい問題集に取り組むことだけが成績アップの道ではない。まずは家庭でできる「やり方」の見直しが、子どもの学習意欲と成績を大きく変えるきっかけになるかもしれない。