秋元康氏総合プロデュースの新男性アーティストグループ「シアターボーイズグループ」プロジェクトの記者発表会が２３日、東京・日本橋三井ホールで開催された。同プロジェクトのグループ名が「Ｃｌｏｕｄ ｔｅｎ」（クラウド テン）とも発表され、メンバー３０人がお披露目された。

三井不動産、東京ドーム、Ｙ＆Ｎ Ｂｒｏｔｈｅｒｓの ３ 社により合同会社を設立し、同年夏から全国規模でオーディションを開始。次世代を担う才能の発掘・育成に取り組んできた。

昨夏からオーディションを開始し、メンバー３０人が選ばれた。東京大学在学中の小峯佑斗、元料理人の舩水健佑、ダンスを４歳からやっていて全国大会で２度優勝経験がある駒井玲紅ら個性豊かなメンバーがそろった。

「Ｃｌｏｕｄ ｔｅｎ」は今年夏に東京・お台場「ダイバーシティ東京プラザ」内に約３００席の専用シアターをオープンする。同シアターはグループのホームグラウンドであり、ファンが日常的にメンバーに会える場所となる。

３０人の同グループの活動方針として、日常的に劇場公演を開催するため、将来的にはＡＫＢ４８のようにグループ内のチーム制での活動を見据える。

秋元氏は「三井不動産さんと一緒に劇場を作って、目撃する場、その体験できる場を作ろうじゃないかということが今回のプロジェクトです。ですから、ゼロからスタートするので道のりは大変です」と捉え、「次第にお客さまが増えてきたり、知られるようになってきたとか、いわゆるエンターテインメントとして売れるということもさることながら、その場所がいつの日か名所に。東京に来るんだったら絶対そこに行ってみたいと思われるような場所、目撃できる場所を作るのが我々の使命であり、僕の仕事だと思ってます。まだまだ本当にこれから。原石でございます」と語った。