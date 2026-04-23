お笑いコンビ、おぎやはぎ小木博明（54）が22日深夜放送のTBSラジオ「水曜JUNK 山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1時）にゲスト生出演。事務所の後輩芸人、ドランクドラゴン鈴木拓（50）を絶賛した。

小木と鈴木は事務所の先輩後輩で大の仲良し。小木は「俺は拓と仲良い人を信じてるのね。拓も人柄的にバカにされたり、いろいろやられて。あいつ、そうやって生きてきたから分かるんだよね。（人が）なめてるかを。あいつも気にしてるから。なめてこられる人間を分かる分、俺にも言ってくるわけよ、あいつ嫌な人間ですよと。本当に嫌な人間だったりするわけよ」と切り出した。

続けて「拓がいいって思う人間は本当にいいんだよ。だから拓と遊んでたりすると、仲良くなったりしたのは大宮エリーとかもそう。一番最初に俺のところに来た時はうさん臭いなと思って。『本とか出したんですけど』て初対面でこう話しかけてきて、なんなのこのおばさんと。実は拓さんと田中（みな実）さんと（ロバート）山本（博）さんとよく遊ぶんですよって言われた時に、この人いい人だと。すぐ遊ぶようになった。そこが俺のバロメーター」と語った。

パーソナリティーの南海キャンディーズ山里亮太（49）も鈴木と仲が良いという。小木は「山ちゃんと拓、仲良いじゃん？ だから山ちゃん、実はいい人間だと思ってる」と明かした。その上で「拓を虐げている人って嫌いなの」と続けた。