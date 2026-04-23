フロントデザインを刷新した人気コンパクトカー

ホンダの定番コンパクトカー「フィット」マイナーチェンジモデルが、2026年1月に中国市場で発表されました。

長年にわたり、その高い実用性で評価されてきたフィットですが、今回の改良ではエクステリアを中心に大胆な刷新が施され、インターネット上では大きな話題を呼んでいます。

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フィットは2001年にホンダ「ロゴ」の後継車として登場し、取り回しの良さや燃費性能、広い室内空間を武器に、世界的なヒットモデルへと成長しました。

現在の4代目モデルは2020年に登場し、日本ではガソリン車とハイブリッド車が用意され、日常使いに適した定番コンパクトカーとして一定の人気を維持しています。

最大の変更点はフロントデザインです。従来モデルの丸みを帯びた親しみやすい表情から一転し、シャープで直線的なデザインへと生まれ変わりました。左右を貫くように配置された細長いデイタイムランニングライトと、その下に独立して備えられたヘッドライトユニットによる2段構成は、近年の中国のクルマで多く見られる流行のデザインです。

フロント下部のグリルも台形の形状となり、存在感を強めています。全体としてスポーティというよりも、都会的でクールな印象を際立たせており、中国市場のユーザーの嗜好を強く意識したデザインと言えるでしょう。

ボディサイズは全長4169mm×全幅1694mm×全高1537mmで、従来モデルから全長がわずかに延長されていますが、ホイールベースは2530mmで変更なく、基本的なパッケージングは維持されています。

フィットは2001年にホンダ「ロゴ」の後継モデルとして誕生して以来、取り回しの良さ、燃費性能、広い室内空間を強みとして世界的なヒットモデルとなりました。現在日本で販売されている4代目モデルは2020年に登場し、ガソリン車とハイブリッド車が用意され、日常の足として安定した人気を保っています。

しかし、中国市場でフィットが置かれている状況は日本とは大きく異なります。中国ではホンダが「広汽ホンダ」と「東風ホンダ」の2つの合弁会社を通じて事業を展開しており、同じ車種を異なる名称やデザインで販売するケースも珍しくありません。

フィットは広汽ホンダが扱い、姉妹車として東風ホンダが「ライフ」を販売しています。近年、この中国市場ではEVが急速に普及し、価格と装備のバランスに優れた電気自動車が次々と登場しました。その影響でガソリン車やハイブリッド車は影が薄くなり、フィットの販売台数も大きく低迷していました。今回のマイナーチェンジは、そうした厳しい市場環境の中で行われています。

この新しいフィットは、商品戦略も非常にシンプルです。グレード体系は1種類に集約され、ボディカラーもホワイト、イエロー、ブルーの3色に限定。選択肢を絞ることでコストを抑え、価格競争力を高める狙いが見て取れます。価格は6万6800元（日本円で約155万円／2026年4月下旬のレート）に設定され、従来の最廉価モデルから大幅に引き下げられました。なお、販売は中国全体で3000台の限定とされています。

インテリアに目を向けると、10.1インチの大型センターディスプレイが採用され、Apple CarPlayやHuawei HiCarにも対応するなど、デジタル面での使い勝手が向上しています。過度な豪華装備は抑えつつ、先進的なデジタル機能を中心に実用装備を厳選して搭載することで、日常使用で不満が出にくい内容にまとめられています。パワートレインは、従来と同じ1.5リッター直列4気筒エンジンを継続採用しており、大きな変更はなく、扱いやすさと安定した走りを重視した構成が保たれています。

この大きく方向転換した中国仕様の新型フィットに対し、ネット上では意見が二分しており、「2段ヘッドライトが斬新で、一気に今風（モダン）になった」「これまでの大人しい印象から、都会的でクールなデザインに変わってカッコいい」「中国のトレンドを上手く取り入れている」といった肯定的な声がある一方、「フィットらしい『可愛さ』がなくなってしまった」「これまでの親しみやすさが失われたのは残念」「本当にこれで出すのかと驚いた」などの否定的・戸惑いの声も見られます。

また、「この装備でこの価格ならオトク」「コストを抑えて生き残ろうとする執念を感じる」と価格面に対するコメントも多く寄せられています。

EVが主流となりつつある巨大市場において、ガソリンエンジンを搭載し、デザインと価格で勝負を挑む今回のフィットがどのような役割を果たすのか、そしてこのデザインが他の市場へ影響を与えるのか。今後のコンパクトカーの未来を占う上で、注目すべき一台と言えるでしょう。