◇セ・リーグ ヤクルト2ー0広島（2026年4月22日 マツダ）

ヤクルトの山野太一投手（27）が広島戦に先発登板し、6回無失点で両リーグ単独トップの4勝目を挙げた。これでシーズン初登板から4戦4連勝。ヤクルトではアンダースロー右腕の山中浩史が15年に6戦6連勝をマークして以来8人目。チームの左腕投手では、国鉄時代の58年に金田正一が9戦9連勝、75年に安田猛が4戦4連勝を達成して以来、51年ぶり3人目の快挙となった。

左腕は今季初登板となった先月28日のDeNA戦で初勝利を挙げて以降、3戦3連勝。中10日でリフレッシュして迎えたマウンドだった。

小雨が降る中、緩急織り交ぜながら初回を無失点。雨足が強まってきた2回には2死満塁を背負ったが、平川を投ゴロに仕留めてピンチを脱した。その後も走者を出しながらも要所を抑え、スコアボードにゼロを並べた。

1―0の4回に迎えた打席ではきっちり犠飛。自らのバットで貴重な追加点を挙げると、2―0とリードを保ったまま降板した。

投球内容は6回で97球を投げ、5安打無失点、2奪三振2四死球。「今日はランナーが出る場面での投球が多く、球数も増えてしまったが、粘り強く無失点で抑えることができたのが一番かなと思います」と振り返った。後を受けた救援陣もリードを守り切った。