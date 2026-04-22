Iカップの圧倒的ボディを誇る高学歴グラビアアイドル・佐野なぎささんの1st写真集「なぎさの初めて」（撮影：田川雄一、税込4180円、KADOKAWA）が4月22日にリリースされました。



【写真】鮮烈レッドのランジェリーの佐野なぎささん。大人の色気がムンムンです

立命館大学卒業の知性とIカップの魅力的なスタイルを併せ持つ佐野さん。グラビアアイドルとして人気急上昇中の彼女が「“初めて”をたくさん詰め込んだ一冊。初めての手ブラにも挑戦し、今の自分にしか残せないものを残す！という強い気持ちで臨みました」と語るように、覚悟と挑戦が詰まった意欲作です。



写真集では、チャームポイントであるIカップをアップでとらえた写真を多数掲載。さらに、バックショットを見せてこなかった佐野さんがTバックに初挑戦したほか、全裸の大胆カットも収録。これまでの封印を解き放った圧巻の内容です。



撮影は、初めて訪れたというインドネシア・バリ島で行われました。水平線が広がるクタビーチへアクセスしやすいリゾートホテルや、熱帯雨林を望むインフィニティプール付きヴィラを貸し切り、ロケを敢行。ホワイトのランジェリー、真っ赤なランジェリー、ドット柄のボディスーツ＆Tバック、花柄のワンピース、お尻が大胆にのぞく紫のランジェリー、キャビンアテンダント風のコスプレ、入浴シーンや猫のコスプレなど、彼女が見せる「初めて」が詰まった構成です。また、写真集発売を記念して、TSUTAYA EBISUBASHI（大阪市中央区）で2026年5月10日までパネル展を開催します。



佐野さんは自身のXで「4月21日発売 週刊FLASHさんにFLASHさんだけのアザーカットが掲載されています 絶対チェックしてーーー そして今週末25日はお渡し会in東京です！会いに来てー」と投稿。また撮影時のオフショットなども公開しています。



【佐野なぎささんプロフィル】

さの・なぎさ 2000/06/07生まれ 大阪府出身 T158B96W64H96S23.5 血液型B 趣味は旅行 特技はダンス 立命館大学卒業。グラビアアイドルとして2023年にデビューし、DVD・雑誌・TV・ラウンドガールなどマルチに活躍。グラビアン魂アワード2025にてリリー・フランキー大賞受賞。キャッチコピーは新時代グラビアスター「Iカップの“かしこボディ”」。DVD『Sweetlllusion』（竹書房）が発売中。趣味は旅行、特技はダンス。最新情報はInstagram（＠sanonagisa_67）やX（＠Sano_nagisa）