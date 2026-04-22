22日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比200円安の5万9600円と急落。日経平均株価の現物終値5万9585.86円に対しては14.14円高。出来高は1417枚となっている。



TOPIX先物期近は3740.5ポイントと前日比13.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.49ポイント安で推移。



○主要先物価格・19時00分時点



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 59600 -200 1417

日経225mini 59600 -200 32438

TOPIX先物 3740.5 -13.5 2280

JPX日経400先物 34045 -90 105

グロース指数先物 780 -3 129

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース