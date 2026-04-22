　22日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比200円安の5万9600円と急落。日経平均株価の現物終値5万9585.86円に対しては14.14円高。出来高は1417枚となっている。

　TOPIX先物期近は3740.5ポイントと前日比13.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.49ポイント安で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59600　　　　　-200　　　　1417
日経225mini 　　　　　　 59600　　　　　-200　　　 32438
TOPIX先物 　　　　　　　3740.5　　　　 -13.5　　　　2280
JPX日経400先物　　　　　 34045　　　　　 -90　　　　 105
グロース指数先物　　　　　 780　　　　　　-3　　　　 129
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース