タレントの辻希美（38）が22日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。産後の体重の変化を明かした。

俳優の杉浦太陽との間に、5人の子供をもうけた辻。現在、インフルエンサーとして活動中の18歳長女・希空、15歳の長男・青空さん、13歳の次男・昊空（そら）さん、7歳の三男・幸空さんを育てており、昨年8月には次女の夢空（ゆめあ）ちゃんを出産した。

同番組最後に、今後の目標を聞かれ「子供たち5人をハタチまで育て上げる」を挙げた辻。「今7人家族なんですけど、また孫が生まれてどんどん増えていって、さらに大家族になって、お正月にみんなでワチャワチャ集まるっていうのが夢」と話した。

これに司会の黒柳徹子は「なるわよね、そういうふうにね」と納得。「だって上の子たちが、もう18とかで大きいわけだから」といい、「もう1回言いますよ、18、15、13、7歳、8カ月、5人のお子さんですから」と年齢構成を確認した。

そして、収録前に次女・夢空ちゃんを抱っこした黒柳は「お母さんって大変よね」としたうえで、「あんなに重いものを、転がしておくわけにはいかないでしょ」と笑うと、辻は「筋肉だけがどんどんついていって」と苦笑い。

「今回も15キロぐらい妊娠中に太ったんですけど、日々育児と家事をしてると、もうグッと…気づいたら元に戻ってました」と明かしていた。