【ハウステンボス：エヴァンゲリオン・ザ・ライド -8K-】 4月24日 オープン予定

長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」は、アニメ「エヴァンゲリオン」シリーズをテーマにしたライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド -8K-」を4月24日にオープンする。本稿では、コラボグルメの最速フォトレポートをお届けする。

「エヴァ」の新アトラクションに合わせて各レストランで提供されるコラボグルメ。今回は「初号機 暴走パエリア」や「エヴァに乗れ、でなければカ（エ）レー」など、作中のシーンやセリフをモチーフにした個性豊かなグルメが多数ラインナップされる。

ここからは全14枚の画像を中心に、コラボグルメを紹介していく。

各レストランで販売されるコラボメニュー

初号機 暴走パエリア～味は暴走しません～（価格：3,000円）

使徒、襲来 レモンステーキ＆ハンバーグプレート（価格：2,500円）

「あんたバカァ？作り方逆じゃない」NERV基地専用佐世保バーガー（価格：1,800円）

冷製トマトちゃんぽんとNERV基地のセット（価格：2,300円）

コラボドリンク（ランダムコースター付き／各800円）

レストラン「チーズワーフ」で展開されるコラボメニュー

コラボドリンク（画像手前5つ／ランダムコースター付き／各800円）、コラボパフェ（画像奥2つ、各900円）

初号機ソフトクリーム（画像左／600円）、NERV佐世保支部特製チュロス（画像中央／600円）、L.C.L.ポップコーン（画像右／500円）

「エヴァに乗れ、でなければカ（エ）レー」（画像奥左／1,200円）、「アスカ専用 実践用に作られた世界初!! 本物のチーズドッグ」（画像手前左／1,200円）、「ミサトのとりあえず飲んどこ晩酌セット」（画像奥右／1,300円）、「『ポカポカする』カルボナーラスープパスタ」（画像奥右／1,500円）

コラボドリンクに付属するランダムコースター

コラボドリンク1杯につき、1枚がランダムでもらえる

(C)カラー

(C) Huis Ten Bosch Co., Ltd.

