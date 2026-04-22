モデルの山田優（41）が22日、都内で行われたヘアケアブランド「クレオズボーテ」の新商品発表会に出席した。

同ブランドの製品を愛用しているという山田は「仕事、家事、育児と追われている中で自分にかける時間があまりない。その中で楽しみながらヘアケアできています」と話した。同製品を使う前はシャンプー後に髪を乾かさないこともあったといい、「そのまま寝てしまうことも…」と照れ笑い。「この商品は熱を加えるといいと聞いて乾かし始めた。今はドライヤーしながらNetflixを見たりしています」と述べた。

同ブランドのコンセプトは歴史上の美の象徴である「クレオパトラ」。コンセプトにちなみ「女王気分になるときは？」とイベントで問われると、「たまに美容デーを設ける日がありますが、そのときは無敵気分。あとは仕事の前に整えてもらうと無敵ですね」と笑った。

同ブランドは2022年4月に誕生。「内なる知性と外なる輝きのバランスが整ったとき、本当の美しさと強さが生まれる」という発想のもと開発されている。自宅にいながらサロン帰りのような仕上がりを求める女性たちから支持を集め、昨年にはブランド累計販売数100万個を突破した。きょう22日から、処方、ボトルデザイン、香りなどをリニューアルした新製品の予約販売がオンラインで始まっている。