みりちゃむ、保護猫の“恩返し”に驚き 朝ドラ『おむすび』出演は「その子が持ってきてくれた」
ギャルタレントの“みりちゃむ”こと大木美里亜（23）が21日放送の日本テレビ系『ザ！世界仰天ニュース』（毎週火曜 後9：00）に出演。自身に訪れた猫からの“恩返し”を明かした。
【写真】みりちゃむ「ばあばとじいじ」との“顔出し”ショット
番組内で“猫”に助けられた経験を問われたみりちゃむは、近所で虐待されていた猫を保護し、「おむすび」と名付け飼っていると話した。するとその後に「その名前をつけた後にその名前のドラマが決まった」と明かした。
そのドラマとは、橋本環奈が主演を務めた連続テレビ小説『おむすび』。みりちゃむは橋本演じる結のギャル仲間だったルーリーを演じ、注目を集めたが、「たまたまですね…さすがにそれは、その子が持ってきてくれたなって」と感謝の思いを語った。
【写真】みりちゃむ「ばあばとじいじ」との“顔出し”ショット
番組内で“猫”に助けられた経験を問われたみりちゃむは、近所で虐待されていた猫を保護し、「おむすび」と名付け飼っていると話した。するとその後に「その名前をつけた後にその名前のドラマが決まった」と明かした。
そのドラマとは、橋本環奈が主演を務めた連続テレビ小説『おむすび』。みりちゃむは橋本演じる結のギャル仲間だったルーリーを演じ、注目を集めたが、「たまたまですね…さすがにそれは、その子が持ってきてくれたなって」と感謝の思いを語った。