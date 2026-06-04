背番号3。バットを構えた往年の長嶋茂雄が、マウンドの大谷翔平に鋭い眼光を向ける。夢の対決をCGで実現する「セコム」のテレビCMが放送され始めた2025年3月15日。2人は、東京ドームの一室で再会を果たしていた。【画像】車いすで…長嶋茂雄さんと大谷翔平選手の“奇跡のツーショット”長らく長嶋の専属広報を務め、その場にも立ち会った小俣進が述懐する。「車椅子の長嶋さんはあまり喋れる状態でなかったですし、『やあ、元