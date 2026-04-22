HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第9話にて、スタジオゲストのLE SSERAFIM・SAKURA（宮脇咲良）が、自信を喪失する練習生に寄り添いながら、自身の知られざる苦悩を語った。

【映像】カムバックした当時の宮脇咲良

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開けた。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名。しかしHIORIは7話で辞退を表明し、追加メンバーとしてRINKA（荒武凜香・21歳）が加わった。(※全て参加時の年齢）

すっかり自信喪失したAOIの葛藤する姿を見たSAKURAは、「未だにずっとありますね、やっぱり。カムバックの準備をする度に自分の壁にぶつかりますし。『あ、ここができないな自分』って思う瞬間いっぱいあるので」と、トップアーティストとなった今でも絶望を感じる瞬間があることを明かした。

さらに長年芸能活動を続けてきたAOIの気持ちもわかると説明。「多分、子供の時からいろんな活動してたからこそ、『本当の自分って何だっけ？』とか、まだ何にも染まってない人が羨ましいって思っちゃうのも分かる」と共感。だが「スター性がある子だけデビューしてるわけでもない」と言い、バランスが大事だと明かしていた。