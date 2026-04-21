◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ―阪神（２１日・横浜スタジアム）

ＤｅＮＡ―阪神戦の試合終了後に予定されていたアーティストの龍玄とし（Ｔｏｓｈｌ）のライブパフォーマンスは中止となった。試合が乱打戦となり、規定の午後９時４０分まで終わらなかったため。ＤｅＮＡ―阪神戦は１７時４５分開始だったが、試合時間は４時間２１分。試合終了は午後１０時過ぎだった。

龍玄とし（Ｔｏｓｈｌ）は、試合前のセレモニアルピッチにも登場。試合前にもミニライブを行ったが、当初は試合後にも「ＢＬＵＥ☆ＬＩＧＨＴ ＬＩＶＥ（ブルーライトライブ）」に出演し、美声を披露する予定だった。ただ試合は、両チームとも１４安打を放つなど大乱戦。通常より試合開始を１５分早め、１７時４５分に試合が始まったが、想定よりも試合時間が長くなり、試合後のライブは実現しなかった。

ＤｅＮＡは２４年４月２３、２４日の阪神戦（横浜）でも終了後にライブイベントを予定していた。２３日のゲストは米米ＣＬＵＢの石井竜也で、２４日はＬＩＮＤＢＥＲＧ。ともに１７時３０分に試合開始と通常より３０分、試合開始を早めたが、熱戦が続いたため試合後のライブは中止となっていた。