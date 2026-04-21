世界最大規模のモーターショー、今週末に北京で開幕

「時代をリードし、スマートな未来へ」をテーマとした2026年第19回北京国際モーターショーは4月24日から5月3日にかけて、北京市の中国国際展覧センター（順義館）と首都国際会展センター（CIECC）で開催されます。総展示面積は38万平方メートルに達し、世界モーターショー史上で最大の規模となります。

今回のモーターショーでは、完成車、主要部品、スマートドライビング技術、新エネルギーエコシステムなど、自動車産業の全バリューチェーンが一体的に展示される予定です。また、展示品は世界初公開モデル、先端の車載通信技術、クリーンエネルギーソリューションなど多岐にわたり、世界トップ100の部品サプライヤー、半導体・チップ企業、レーダーおよびADASソリューション企業、自動運転技術企業、動力電池大手など、数百社のテクノロジー企業が出展します。内容は、コア部品からシステム統合まで、完全な技術チェーンを網羅しています。

会期中は、スマートドライビングアルゴリズム、車載システム、中央コンピューティングプラットフォーム、物理AI、エンボディドAI、大規模モデル、車載グレードのコンピューティングパワーとセキュリティーシステムも集中的に展示され、「完成車＋スマートテクノロジー」の両面から構成される展示で、自動車産業の電動化・知能化・ネットワーク化の最新トレンドを多角的にアピールします。

さらに「車両」を中核的なハブとして、文化、エネルギー、通信、スマートホーム、コンシューマーエレクトロニクスなど多分野との連携と融合を促進し、利用シーンを軸にした体験を中心に、車載システムと家電の相互接続、モバイル端末とのシームレスな連携を促し、「車両＋あらゆる物」が織り成す未来のモビリティーエコシステムを提示します。（提供/CGTN Japanese）