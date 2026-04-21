たねや×抹茶の新作涼菓♡夏限定で楽しむ上品スイーツ登場

夏に恋しくなる、ひんやりとした和菓子の時間♡たねやから、滋賀県土山町の抹茶を贅沢に使った新作涼菓が登場します。長年愛されてきた定番の本生羊羹と寒天に、香り高い抹茶を“かけて楽しむ”新しいスタイル。素材の魅力を存分に引き出した、夏だけの特別な味わいに注目です。涼やかで上品なひとときを演出する、新作スイーツの魅力をご紹介します♪

土山抹茶が引き立てる贅沢な味わい

滋賀県甲賀市土山町で育まれた抹茶は、昼夜の寒暖差が大きい環境で丁寧に育てられたもの。遮光栽培によって渋みを抑え、甘みと旨味を引き出した茶葉を使用しています。

爽やかな苦味と奥深い香りが特徴で、和菓子の繊細な甘さと絶妙に調和。

今回の新商品では、この抹茶を“別添でかける”ことで、香り・色・味をよりフレッシュに楽しめる仕立てになっています。ひと口ごとに広がる豊かな風味が、特別なひとときを演出します。

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本生羊羹と寒天の新しい魅力

「本生羊羹 抹茶」は、北海道産小豆の旨みを活かしたなめらかな羊羹に、抹茶を合わせて楽しむ一品。たねや独自の本生製法で仕上げたやわらかな口どけが魅力です。

価格は1個540円、3個入1,836円、6個入3,456円。

一方「たねや寒天 抹茶」は、ほどけるような食感にこだわった寒天に白蜜と抹茶をかけて味わう贅沢な仕上がり。

価格は1個648円、3個入2,160円、6個入4,212円です。どちらも日保ち2ヶ月で、販売期間は2026年5月7日～7月下旬、たねや全店および公式オンラインショップにて購入可能です。

夏にぴったりの涼やか和菓子

たねやの夏の定番である本生羊羹と寒天は、それぞれ2004年、2009年から愛され続けるロングセラー。今回の抹茶バージョンは、そんな定番に新しい魅力を加えた注目の一品です。

暑い季節でもさっぱりと楽しめる口あたりと、抹茶の奥行きある風味が絶妙にマッチ。見た目にも涼やかな色合いで、手土産や自分へのご褒美にもぴったりです♪

夏を彩る抹茶スイーツ

たねやの新作抹茶涼菓は、素材の魅力を最大限に引き出した上品な味わいが魅力。別添の抹茶をかけるひと手間が、香り豊かな特別な時間を演出してくれます♡

定番の安心感と新しさを兼ね備えたこの夏限定のスイーツは、贈り物にも自分時間にもおすすめ。ひんやりとした和の美味しさを、ぜひ堪能してみてください♪