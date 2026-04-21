専業主婦トレーダーが「3ヶ月で−1000万」失って気づいた、デイトレ初心者が陥る2つの致命的な間違い
「YouTubeで予習したし、自分にもできるはず」——そんな軽い気持ちで始めたデイトレードが、とんでもない地獄の始まりだった。専業主婦が相場の世界に飛び込んだ結果、わずか3ヶ月で1000万円という莫大な資金を溶かしてしまう。しかし、彼女の物語はそこで終わらなかった。
現在、個別株で1日利益370万円を叩き出すまでに成長した専業主婦トレーダー・みやさんは、「当時は、デイトレ初心者が陥る典型的な罠にハマっていた」と振り返る。では、1000万円を失った原因はどこにあったのか。そして、どん底から這い上がるために変えた“たった2つのこと”とは何なのか。
大学生から始めた個別株、金融の知識はゼロ
デイトレードを始めて7ヶ月。2歳半の子どもを育てながら、個別株で1日370万円、夜間に手がけるCFD（差金決済取引）では1日1300万円の利益を叩き出した専業主婦トレーダー・みやさん。しかしその道のりは、スタートから3ヶ月で1000万円近くを溶かすところから始まった。何をどう変えたのか。その転換点には、多くのデイトレ初心者が見落とす、シンプルだが致命的なミスが隠れていた。
みやさんが株式投資を始めたのは大学生のころ。個別株を少しずつ買いながら、積み立て投資も並行して続けてきた。金融系の職業経験は一切なく、独学で相場と向き合い続けた。
デイトレードを意識し始めたのは、YouTubeがきっかけだった。「いろんな手法を紹介している動画がたくさんあって、自分に合うものは一度やってみないとわからない。長期投資もスイングトレードも経験済みだったから、デイトレもやってみて、ダメだったらやめればいい」。そんな感覚で踏み出した。
最初にデイトレ用に用意した資金は1000万円。これまでの貯金や投資で積み上げてきたお金を、そのまま相場に突っ込んだ。「YouTubeで予習したし、ある程度の知識はあるつもりでした」。しかし実際に始めてみると、思っていたものとはまるで違った。そして開始から3ヶ月で、気が付けば約1000万円が消えた。
1000万が消えた2つの理由
その原因を問うとあっさり答えが返ってきた。「損切りができなかったこと」と「ロットが大きすぎたこと」。この2点に尽きる。
損切りができない――これはデイトレ初心者が最初に直面する壁として、多くの経験者が口を揃えて語ることだ。含み損が膨らんでも、「まだ戻るかもしれない」という期待が手を止める。損を確定させることへの心理的な抵抗が、損失をズルズルと引き延ばしていく。「切ろうと思っても、もう少し待てば戻るかもと思って持ってしまう。それが重なって溜まっていきました」。
そこに、もう一つの問題が重なった。ロットの大きさだ。最初から1000株単位で入ることもあり、値動きの振れ幅に対してポジションが大きすぎた。わずかな逆行でも損失額が膨らみ、メンタルが揺れる。揺れたままだと正常な判断ができない。これが積み重なり、気づけば大きな損失になっていた。
1000株というロットは、デイトレ初心者には大きい。しかしみやさんの当時の認識は違う。「YouTubeで見ていると、ある程度のロットで入るのが普通みたいに見えたので、そんなものかと思っていたんです」。情報として知っていることと、自分のリスク許容量の間にある溝を、実際に相場で身をもって学ぶことになった。
しかし「やめようと思ったことはなかった」とみやさんは言う。1000万円という損失は痛い。それでも「3ヶ月やってきて、何かしら感覚が育ってきている気がする」という手応えがわずかにあった。その感覚に賭けることにした。
次回は「3ヶ月目の気づき「ロットを絞っただけで、世界が変わった」」について解説する。