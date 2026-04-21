専業主婦トレーダーが「3ヶ月で−1000万」失って気づいた、デイトレ初心者が陥る2つの致命的な間違い

「YouTubeで予習したし、自分にもできるはず」——そんな軽い気持ちで始めたデイトレードが、とんでもない地獄の始まりだった。専業主婦が相場の世界に飛び込んだ結果、わずか3ヶ月で1000万円という莫大な資金を溶かしてしまう。しかし、彼女の物語はそこで終わらなかった。現在、個別株で1日利益370万円を叩き出すまでに成長した専業主婦トレーダー・みやさんは、「当時は、デイトレ初心者が陥る典型的な罠にハマっていた」と振り返る。では、1000万円を失った原因はどこにあったのか。そして、どん底から這い上がるために変えた“たった2つのこと”とは何なのか。今回はみやさんに、初心者トレーダーが犯しやすい致命的なミスと、そこから勝ち組へと転換するためのリアルな思考法について話を伺った。