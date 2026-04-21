藤井 風、ワールドツアー追加公演発表 アジア日程＆欧米展開も明らかに 香港公演は中止
世界最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival 2026』に出演し、日本人男性ソロアーティストとしては史上初出演を果たした藤井 風（Fujii Kaze）。出演したMojaveステージに集結したおよそ1万8000人のオーディエンスを前に、圧巻のパフォーマンスで熱狂させ、強い存在感を示したステージとなった。
【ライブ写真多数】『Coachella 2026』で圧巻ステージを見せた藤井 風
そんな藤井が開催するワールドツアー『Prema World Tour』の追加公演およびアジア3ヶ所の日程、会場が発表された。また、本ツアーは来年夏のヨーロッパ、北米公演まで続くことも明らかとなった。ヨーロッパ、北米公演の詳細は後日発表される。なお、香港公演は中止が発表された。
さらに『Pre: Prema Tour』および『Prema World Tour』の日本国内6ヶ所のチケット一般抽選受付がスタートする。受付期間は4月24日正午から5月6日午後11時59分まで。
■『Prema World Tour』
10月31日（土） Kaohsiung National Stadium （Kaohsiung） ※追加発表
11月14日（土）、15日（日） Mizuho PayPay Dome Fukuoka （Fukuoka）
12月10日（木）、12日（土）、13日（日） Kyocera Dome Osaka （Osaka）
12月19日（土）、20日（日） Tokyo Dome （Tokyo）
12月26日（土） Supachalasai National Stadium （Bangkok） ※追加発表
1月9日（土） Gocheok Sky Dome （Seoul） ※追加発表
2027年夏
Europe（Cologne / London / Paris）
North America（Chicago / Los Angeles / Mexico / New York / San Francisco / Toronto）
※Hong Kong公演は中止
■『Pre: Prema Tour』
7月16日（木）、17日（金） Makomanai Sekisui Heim Arena （Hokkaido）
7月28日（火）、29日（水） Hiroshima Green Arena （Hiroshima）
8月4日（火）、5日（水） Sundome Fukui （Fukui）
